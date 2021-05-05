تقرير: تكبد الاقتصادات المتقدمة نصف «أعباء كورونا» في 2021

كشف تقرير "القمة العالمية للحكومات"، أن نصف التكلفة الاقتصادية لوباء فيروس كورونا المستجد خلال العام الحالي، ستقع على كاهل الاقتصادات المتقدمة، حتى لو استطاعت هذه الدول تلقيح شعوبها بالكامل، موضحا أنه في حال تمكنت الاقتصادات النامية من تلقيح 50 في المائة من شعوبها، سيتكبد العالم خسارة اقتصادية تتراوح بين 1.8 و3.8 تريليون دولار، نصفها من نصيب الدول الغنية.



وشمل التقرير، الذي جاء بعنوان "21 أولوية للحكومات في 2021"، عددا من توصيات ومخرجات "حوارات القمة العالمية للحكومات"، التي عُقِدت مؤخراً برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبمشاركة نخبة من القادة والوزراء وممثلي المنظمات الدولية والشركات العالمية والمبتكرين ورواد الأعمال من مختلف دول العالم، واستقطبت جلساتها أكثر من 10 آلاف مشارك من 156 دولة.

وتناول التقرير مجموعة من التوجهات العالمية في مجالات الاقتصاد، والصحة، والتعليم، والمجتمع، والشباب، وأسواق العمل والتنمية، وتمكين المرأة، ومستقبل المدن، وبناء القدرات والمواهب، والاستدامة والبيئة والتغير المناخي، إضافة إلى الدور المستقبلي للتكنولوجيا المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات الضخمة وغيرها.



وأوضح التقرير مجموعة من البيانات والإحصاءات والدراسات العالمية التي تناولت عددا من التحديات والفرص المستقبلية، مشيرًا إلى أهمية تشكيل تحالفات أكبر في مجال مشاركة البيانات، وتسهيل التبادل الرقمي العابر للحدود، خاصة أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع أن يسهم تعزيز تبادل البيانات في تحقيق منافع اقتصادية واجتماعية تصل إلى 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وبأن تدفق البيانات عبر الحدود سيولد نشاطاً اقتصادياً عالمياً بقيمة تفوق 2 تريليون دولار.



وأكد أهمية حماية المجتمعات من الشائعات والأخبار المزيفة، إذ تكلف الأخبار المضللة الاقتصاد العالمي نحو 78 مليون دولار سنوياً، وأوصى بمراقبة تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الرأي العام، وحث الحكومات على تخفيف الأعباء المالية الناجمة عن الوباء وضمان عدم المساس بالخدمات الأساسية، مثل توفير الخدمات الصحية الحيوية، وتأمين السلامة العامة، وخدمات الحماية الاجتماعية.

ولفت التقرير إلى أن ارتفاع نسبة العمل عن بعد إلى 47 % منذ بدء الجائحة يقتضي من الحكومات تقييم وتعديل هيكل مهام الموارد البشرية، وإعادة توزيع المهام لتحسين الإنتاجية وضمان رضا العاملين.



كما حذر من أن وباء فيروس كورونا المستجد أدى إلى انقطاع ما يزيد على 463 مليون طفل حول العالم عن التعليم.



وركز تقرير "21 أولوية للحكومات في 2021" على عدة محاور هي: "إعادة تصور مستقبل العمل الحكومي" و"التنافسية في اقتصاد المستقبل"، و"مواكبة التحولات التكنولوجية العالمية"، و"تعزيز التكامل المجتمعي".



جدير بالذكر أن القمة العالمية للحكومات تشكل منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها نخبة من قادة الحكومات والوزراء وكبار المسؤولين وصنّاع القرار ورواد الأفكار والمختصين في الشؤون المالية والاقتصادية والاجتماعية من مختلف دول العالم، لتبادل الخبرات والمعارف والأفكار التي تسهم في استشراف وصناعة مستقبل الحكومات، وتستضيف مجموعة متنوعة من الورش والجلسات والمبادرات لاستعراض أحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في قيادة الحكومات، وتقديم حلول مبتكرة لاستباق التحديات.