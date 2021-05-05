الاتحاد الأوروبي يحدث استراتيجيته الصناعية لتعزيز السوق الموحدة والتعافي من تداعيات كورونا

قامت المفوضية الأوروبية اليوم بتحديث الاستراتيجية الصناعية للاتحاد الأوروبي، للتأكد من أنها تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجديدة التي أعقبت أزمة وباء كورونا، وتساعد في تعزيز التحول إلى اقتصاد أكثر استدامة ورقمية ومرونة وأكثر تنافسية على المستوى العالمي.



وذكرت المفوضية الأوروبية، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذه الاستراتيجية المحدثة تؤكد من جديد الأولويات المنصوص عليها سابقا في مارس 2020 والخاصة بالاستجابة للدروس المستفادة من أزمة كورونا لتعزيز التعافي الاقتصادي وتعزيز الاستقلال الاستراتيجي المفتوح للاتحاد الأوروبي. وتقترح هذه الاستراتيجية المحدثة إجراءات جديدة لتعزيز مرو/س.عنة السوق الموحدة، خاصة في أوقات الأزمات، وأهمية التعامل مع التبعيات الإستراتيجية للاتحاد الأوروبي مع تقديم مجموعة أدوات لمعالجتها، فضلا عن توفير تدابير جديدة لتسريع التحولات الخضراء والرقمية.



وتستجيب الاستراتيجية المحدثة ايضا إلى النداءات المتكررة لتحديد ومراقبة المؤشرات الرئيسية للقدرة التنافسية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي ككل من حيث تكامل السوق الموحدة، ونمو الإنتاجية، والقدرة التنافسية الدولية، والاستثمار العام والخاص، والاستثمار في البحث والتطوير.



وتركز الاستراتيجية المحدثة على بُعد الشركات الصغيرة والمتوسطة مع توفير دعم مالي مخصص وتدابير لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة من احتضان التحولات المزدوجة.



كما تبنت المفوضية اليوم مقترح لتنظيم الإعانات الأجنبية التي تشوه السوق الموحدة، والتي تعد عنصرا أساسيا لتحقيق استراتيجية الاتحاد الأوروبي الصناعية من خلال ضمان تكافؤ الفرص وتعزيز سوق واحدة عادلة وتنافسية.



في هذا السياق قالت نائب رئيس المفوضية، مارجريت فيستاجر "تهدف الاستراتيجية الصناعية المحدثة اليوم إلى التأكد من أن صناعاتنا مجهزة لدفع التحولات الرقمية والأخضر لاقتصادنا مع ضمان القدرة التنافسية لصناعاتنا، وذلك في سياق التعافي من أزمة فيروس كورونا. وهذا يتطلب استثمارات جديدة الآن - في البشر وفي التقنيات وفي الإطار التنظيمي الصحيح الذي يضمن العدالة والكفاءة. فمن خلال دعم وتوسيع نطاق الأدوات الرئيسية الموجودة بالفعل تحت تصرفنا، فإننا نقدم اليوم دروسنا المستفادة ونعيد تأكيد التزامنا بالعمل جنبًا إلى جنب مع جميع الجهات الاقتصادية الفاعلة من جميع أنحاء أوروبا ".



يشار إلى أنه قد تم الإعلان عن تحديث الاستراتيجية الصناعية لعام 2020 من قبل رئيس المفوضية، فون دير لاين في سبتمبر 2020. ويأتي إعلان اليوم عن تحديث الاستراتيجية كاستجابة لدعوة قادة الاتحاد الأوروبي لاتباع سياسة صناعية أوروبية طموحة لجعل الصناعات الأوروبية أكثر استدامة ومرونة وصديقة للبيئة وأكثر قدرة على المنافسة عالميًا.

كما دعا قادة الاتحاد الأوروبي المفوضية إلى تحديد التبعيات الاستراتيجية، لا سيما في النظم البيئية الصناعية الأكثر حساسية مثل الصحة، واقتراح تدابير لتقليل هذه التبعيات.