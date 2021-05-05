«صناع الخير» تصل بمبادرة «إفطار مليون صائم» إلى قرى الأقصر الأشد احتياجا

1000 كرتونة مواد غذائية

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية فى الوصول بمبادرة "إفطار مليون صائم" إلى القرى الأشد احتياجا بمراكز محافظة الأقصر المختلفة بعدما جابت محافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط والوادي الجديد والبحر الأحمر والغربية والبحيرة والشرقية والمنوفية وجنوب سيناء والمنيا، حيث بدأت فى تنفيذ قافلة مساعدات موسعة شملت توزيع 1000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياج بالقرى المستهدفة بالأقصر تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى ورعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.

وأكد الدكتور محمد عبدالجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، أن هناك عدد كبير من القيادات التنفيذية بمحافظة الأقصر ومنهم صبرى عبدالحميد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالأقصر، ومحمد حسين، وكيل المديرية استقبلوا قافلة مبادرة “إفطار مليون صائم” بمدينة الأقصر وأثنوا على ما تقدمه صناع الخير من جهود لدعم غير القادرين فى أنحاء المحافظة.

وأشار عبدالجليل إلى أن قافلة مبادرة "إفطار مليون صائم" الموسعة لمحافظة الأقصر جابت قرى البعيرات والقرنة الجديدة والطارفوالغربى قمولة والضبعية مركز القرنة والشغب والحميدات شرق والدير والعضايمة والشيخ فضيل واصفون ووابورات المطاعنة والقيساوية والشيخ أحود مركز إسنا وأرمنت الحيط وأرمنت الوابورات بمركز أرمنت، وأن كراتين المواد الغذائية التى يتم توزيعها تشمل الواحدة منها 16 كيلو من المواد الغذائية الهامة من بينيها الأرز والسكر والزيت والسمن والبقوليات والشاى والمكرونة.

يذكر أن مبادرة "إفطار مليون صائم" بدأت عملها مع بداية العام وسوف تستمر حتى نهاية العام وتستهدف إهداء 200 ألف أسرة على مستوى الجمهورية 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وأن المبادرة تأتى ضمن سلسلة الأنشطة الإنسانية الخيرية التى تنفذها صناع الخير بهدف توفير الاحتياجات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأشد احتياجا فى محافظات مصر المختلفة وفى التجمعات الصحراوية وسكان الوديان بالمحافظات الحدودية، وأن صناع الخير أعدت خطة طموحة للوصول الى الأسر الأكثر إستحقاقاً من خلال قاعدة بيانات المؤسسة التى كونتها من مواقع أنشطتها الإنسانية السابقة فى معظم القرى المصرية والتجمعات فى المحافظات الحدودية وبالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى بالمحافظات وبالتنسيق مع المحافظين وأن التوزيع يتم وفق ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، وأكدت عليه وزارة الصحة المصرية فيما يخص إجراءات التباعد حماية من فيروس كورونا.

حملة صناع الخير