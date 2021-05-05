رئيسة وزراء نيوزيلندا تستعد للزواج من شريكها خلال الصيف

ستدق أجراس الزفاف أبواب رئيسة وزراء نيوزيلندا هذا الصيف، حيث كشفت جاسيندا أرديرن أنها مستعدة قريبًا للزواج من شريكها كلارك جيفورد، وقالت لبرنامج إذاعي محلي هذا الأسبوع إن السياسية وشريكها المستقبلي هما علاقة طويلة الأمد.

وأضافت رئيس الوزراء لراديو كوست: "لا يعني ذلك أننا أخبرنا أي شخص حتى الآن، لكن من المحتمل أن نوجه بعض الدعوات".

كانت رئيسة الوزراء على علاقة مع حبيبها منذ عام 2012، ورحبت بابنتها نيف في عام 2018، وخطبت في عطلة عيد الفصح في عام 2019، وفي حين لم يتم تحديد موعد مؤكد لحفل زفاف الزوجين، لكن موسم الصيف في نيوزيلندا يمتد من ديسمبر إلى فبراير.

وقال متحدث في مكتب رئيسة الوزراء لرويترز: "لا يوجد شيء آخر يمكن إضافته على ما ورد هذا الصباح".

أصبحت أرديرن أصغر رئيسة وزراء لنيوزيلندا عندما تولت منصبها في عام 2017 وهي واحدة من عدد قليل من القادة المنتخبين لشغل مناصب أثناء الحمل، وحققت أكبر انتصار انتخابي لحزب العمال منذ نصف قرن، واستطاعت حكومتها الحاسمة احتواء تفشي Covid-19.

وكانت جاسيندا أردرن قد فازت بولاية ثانية كرئيسة وزراء نيوزيلندا؛ وذلك بعد فرز نحو 90% من أصوات الناخبين والذي أظهر حصول (حزب العمال) بزعامة أردرن على 50% تقريبا من الأصوات، مقابل حصول (الحزب الوطني) المعارض الرئيسي بزعامة جوديث كولينز على 27% تقريبا.

وُلدت جاسيندا في هاملتون بنيوزيلندا، لكنّها نشأت في مدينة مورنسفيل رُفقة أسرتها الصغيرة بما في ذلك والدها الذي كانَ يشغلُ منصب ضابط شرطة، فيما كانت تعملُ والدتها كمساعدة مُدرسة.

درست جاسيندا في كليّة مورنسفيل، ثم التحقت بجامعة وايكاتو وتخرجت منها في عام 2001 مع درجة البكالوريوس في السياسة والعلاقات العامة.

دخلت أرديرن عالم السياسة بفضلِ خالتها ماري أرديرن التي شغلت منصبَ عضوٍ في حزب العمال لمدة طويلة. وكانت ماري قد دفعت ابنة أختها وهي في سنّ المراهقة للمُشاركة في حملة النائب هاري ديونهيفن خلال إعادة انتخابه في الانتخابات العامة في عام 1999.

وكانت رئيسة الوزراء قد أعلنت العام الماضي أن التخطيط لحفل الزفاف قد تراجع من قائمة تفكيرها بشكل كبير، لأن استجابة الحكومة للوباء كانت محور تركيزها.