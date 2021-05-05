الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القافلة التموينية 268 تصل شمال سيناء لتوفير احتياجات المواطنين في رمضان

وزير التموين
وزير التموين

كشفت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالدفع بالقافلة التموينية رقم 268 لمحافظة لشمال سيناء بهدف توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وحتي مابعد  عيد الفطر المبارك  من خلال  منظومة التموين الجديدة  وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الأحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات علي منظومة التموين الجديدة ليكفي مابين 60 يوما  إلي 120 يوما مقبلة.

وأعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية  أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية بلغ نحو 9 سيارات  الخاصة بمنظومة التموين الجديدة   ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش .

وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور" إن القافلة التموينية رقم 268 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من  خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تضمنت ضخ 112طن ونصف طن  سكر  تمويني معبأ ليطرح بسعر 8جنيهات ونصف للكيلو  وضخ 25 طن أرز تمويني يطرح ب8جنيهات للكيلو وضخ 500 كرتونة مكرونةو500 كرتونة خل و500 كرتونة مساحيق  بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما  والزيت التمويني يكفي لمدة  120يوما و الاحتياطي الاستراتيجي للأرز التمويني  ليكفي 60 يوما مقبلة .

 

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المعارض اهلا رمضان  البالغة نحو 12 محلا تجاريا حتي حلول  عيد الفطر المبارك  بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية في منطقة العريش  وبئر العبد لتوفير احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة تصل إلي نسبة 20%.


واضاف أنه تم التنسيق  مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية  لدعم توفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة خلال شهر رمضان المقبل من خلال فروع الدلتا ماركت ليتم طرح اللحوم السودانية الطازجة ب85جنيه جنيه واللحوم المجمدة ب65جنيه جنيه والدواجن المجمدة ب35 جنيه للكيلو .


واضاف أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة  تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بتوفير كافة السلع الحرة وكعك وبسكويت  العيد بتخفيضات في الأسعار بنسبة 25% فضلا عن أنها تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من اصحاب البطاقات التموينية حتي نهاية الشهر الجاري .

وزارة التموين شمال سيناء السلع التموينية منظومة التموين الجديدة عدد السيارات

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

رسميا.. إجازة عيد الفطر 5 أيام

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

وائل لطفي يكتب: حوار مع شيخ الأزهر

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

السيسي للمبعوث الأمريكي: «سد النهضة» قضية وجودية لمصر.. ولن نقبل بالإضرار بمصالحنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فيلتمان يتجول.. يتجول فقط!

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

منى رجب

فاتنات وقويات: بطلات الدراما يتحدين الواقع

ماجد حبته

قتلوه أثناء الصلاة

ياسمين الخطيب

«أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

محمد الباز

د. محمد الباز يكتب: لماذا تكره الجماعة الإرهابية الجيش والشرطة؟

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشل نتنياهو.. من هو يائير لابيد رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف؟

الرئيس الإسرائيلي يكلف زعيم المعارضة يائير لابيد بتشكيل حكومة جديدة

عقب فشله.. منافسا نتنياهو يسعيان لتشكيل حكومة جديدة