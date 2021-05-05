القافلة التموينية 268 تصل شمال سيناء لتوفير احتياجات المواطنين في رمضان

كشفت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالدفع بالقافلة التموينية رقم 268 لمحافظة لشمال سيناء بهدف توفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وحتي مابعد عيد الفطر المبارك من خلال منظومة التموين الجديدة وتوزيعها في مخازن تجارة الجملة في العريش وبئر العبد لتعزيز الأحتياطي الاستيراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات علي منظومة التموين الجديدة ليكفي مابين 60 يوما إلي 120 يوما مقبلة.

وأعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية بلغ نحو 9 سيارات الخاصة بمنظومة التموين الجديدة ليتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش .

وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء في تصريح خاص لـ"الدستور" إن القافلة التموينية رقم 268 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال تضمنت ضخ 112طن ونصف طن سكر تمويني معبأ ليطرح بسعر 8جنيهات ونصف للكيلو وضخ 25 طن أرز تمويني يطرح ب8جنيهات للكيلو وضخ 500 كرتونة مكرونةو500 كرتونة خل و500 كرتونة مساحيق بهدف زيادة الأرصدة الاحتياطية للسلع وتوفير كافة السلع لمنظومة التموين الجديدة مؤكدا أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما والزيت التمويني يكفي لمدة 120يوما و الاحتياطي الاستراتيجي للأرز التمويني ليكفي 60 يوما مقبلة .

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية أن المعارض اهلا رمضان البالغة نحو 12 محلا تجاريا حتي حلول عيد الفطر المبارك بالتعاون مع المحافظة والغرفة التجارية في منطقة العريش وبئر العبد لتوفير احتياجات المواطنين من سلع ومواد غذائية بأسعار مخفضة تصل إلي نسبة 20%.



واضاف أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية لدعم توفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة خلال شهر رمضان المقبل من خلال فروع الدلتا ماركت ليتم طرح اللحوم السودانية الطازجة ب85جنيه جنيه واللحوم المجمدة ب65جنيه جنيه والدواجن المجمدة ب35 جنيه للكيلو .



واضاف أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بتوفير كافة السلع الحرة وكعك وبسكويت العيد بتخفيضات في الأسعار بنسبة 25% فضلا عن أنها تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من اصحاب البطاقات التموينية حتي نهاية الشهر الجاري .