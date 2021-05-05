عربي الجنسية خطط للجريمة.. تفاصيل سطو مسلح على مكتب بريد بالشيخ زايد

الأمن ضبط 4 متهمين وأعاد 355 ألف جنيه

نجحت أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة، في إعادة مبلغ مالي لمكتب بريد الشيخ زايد عقب قيام أجنبيان و3 آخرين باقتحامه، وتهديد موظفين المكتب بسلاح ناري وتقييدهم والاستيلاء على 355 ألف جنيها، وتم ضبط 4 متهمين وباشرت النيابة التحقيقات.

- تفاصيل الواقعة

وكان قسم أول الشيخ زايد، قد تلقى بلاغا يفيد بقيام 4 مجهولين بسرقة مكتب بريد الحي الأول، وأوضح موظفان بالمكتب أنهما أثناء تواجدهما بالمكتب لإجراء الجرد اليومي، فوجئا بدخول 4 مجهولين يرتدون الكمامات الطبية وقيام أحدهم بتهديدهما بطبنجة وتقييدهما بشريط لاصق، والاستيلاء على مبلغ 355 ألف جنيه من داخل الخزينة التي كانت مفتوحة لإجراء الجرد ولاذوا بالهرب.

- تشكيل فريق بحث لضبط الجناة

تم تشكيل فريق بحث من مباحث الجيزة برئاسة اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، بإشراف قطاع الأمن العام أسفرت جهوده أن وراء ارتكاب الواقعة عاملان يحملان جنسية عربية، مقيمين في أكتوبر و3 آخرين وتم ضبط 4 منهم.

وقرر المتهم الأول أنه دائم التردد على المكتب لصرف حوالات واختمرت في ذهنه ارتكاب الواقعة، واتفق مع الباقين على التوجه بسيارة ملاكي ملك والده ،وانتظرهم خارج المكتب وتسلل شركائه لداخله وبحوزتهم سلاح ناري، وارتكبوا الواقعة واقتسموا المبلغ المالي فيما بينهم.

- ضبط عامل سرق 750 ألف من مكتب بريد الصف

في سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز الاستيلاء على مبلغ 750 ألف جنيه من مكتب بريد الصف، حيث تبين أن عامل يقيم بجوار مكتب البريد ونفذ الجريمة لعلمه بوجود مبالغ مالية ضخمة به.

و تلقت مديرية أمن الجيزة إخطارا من مركز شرطة الصف بإبلاغ العاملين بمكتب بريد الصف، باكتشاف سرقة مبلغ 750 ألف جنيه من خزينتين حديديتين.

- سرق مكتب البريد لشراء "مرسيدس وآيفون"

شكل اللواء محمد عبد التواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لحل لغز الواقعة والتوصل لمرتكبها ونجحت التحريات في تحديد هوية المتهم وتبين انه أن شاب يقيم بجوار المكتب، وأنه نفذ الواقعة لشراء سيارة سيارة مرسيدس وهاتف «أيفون».

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وتم التحفظ عليه، وأُخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات، وتحفظت على المتهم والمبلغ المضبوط.

- تفاصيل الواقعة

كشفت التحريات التي أجريت تحت قيادة اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز شرطة الصف باكتشاف الجريمة.

بمجرد تلقى البلاغ، انتقل فريق من المباحث، إلى مسرح الجريمة، وأجرت القوات معاينة تصويرية، وتبين من خلال الفحص والتحري أن هناك قطع «مفصلات» لخزينتين وسرقة محتوياتها.

وبالفحص والتحري وتفريغ الكاميرات وسماع شهود عيان، أمكن التوصل إلى أن مرتكب الواقعة عامل يقيم في منزل مواجه لمكتب البريد، ويرغب في تحقيق حلم الثراء السريع وشراء سيارة مرسيدس و«أيفون» وشقة سكنية، فاختمرت في ذهنه فكرة سرقة مكتب البريد، وقام بشراء صاروخ كهربائي، وتسلل للمكتب ليلًا، وقام بقطع الخزينتين محل الواقعة، وأرشد عن المبلغ المالي بالكامل داخل «جوال» في حظيرة مواشي.

حُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث النهائية بشأن الواقعة، وقررت استدعاء موظفي مكتب البريد لسماع اقوالهم ولاتزال التحقيقات مستمرة.