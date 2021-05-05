الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«حياة كريمة».. لماذا وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى الأشد فقرًا؟

حياة كريمة
حياة كريمة

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء انفوجرافيك، يوضح فيه أبرز نقاط مبادرة حياة كريمة التي تم الإعلان عنها منذ عامين، وتطرق رئيس مجلس الوزراء للحديث عنها كجزء من برنامج الإصلاحات الهيكلية خلال السنوات الـ3 المقبلة.


إذ مكنت برامج الحماية الاجتماعية الدولة من النجاح خلال المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ في 2016؛ ولذلك وجهت الدولة جهودها نحو تنمية القرى الأشد فقرًا خلال المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة منذ عامين بصورة استرشادية، والتي أثبتت فاعلية نجاحها في النتائج الأولية من المرحلة الأولي، وستتوالى تباعًا المراحل التالية وفقًا لنسبة احتياج كل قرية في كل القرى المصرية؛ بهدف تحسين جودة حياة أكثر من 58 مليون مستفيد في جميع قرى الجمهورية وتوابعها. 


حيث ينقسم البرنامج لـ3 مراحل طبقًا لنسبة الاحتياج:


المرحلة الأولى من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر 7٠% فيما أكثر (القرى الأكثر احتياجا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة): تم البدء في تنمية أكثر المراكز فقرًا على مستوى الجمهورية بشكل عاجل منذ عامين بواقع 51 مركزًا على مستوى 20 محافظة وبإجمالي 18.4 مليون مستفيد في 1376 قرية وأكثر من 9 آلاف عزبة وتابع.


أما المرحلة الثانية من المبادرة فتشمل القرى ذات نسب الفقر: من 50% إلى ٧٠% (القرى الفقيرة التي تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى).


والمرحلة الثالثة من المبادرة تشمل القرى ذات نسب الفقر: أقل من 50%: (تحديات أقل لتجاوز الفقر).
ومن أهم المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا؛ ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، ومدى الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، بجانب ارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

 

WhatsApp Image 2021-05-05 at 14.02.22
WhatsApp Image 2021-05-05 at 14.02.22
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء إنفوجرافيك مبادرة حياة كريمة مصر

مواد متعلقة

وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف

ضمن «حياة كريمة».. قافلة سكانية بقرية أبو النوم في البحيرة

الأكثر قراءة

«حياة كريمة» توعى نساء الريف بحقوقهن

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

«العالم يترقب».. القصة الكاملة للصاروخ الصيني الخارج عن السيطرة

«الأرصاد» تحدد موعد ذروة «الموجة الحارة»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل