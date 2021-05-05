ننشر خلال التقرير التالي تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث شارك عدد كبير من محبيها ونجوم الفن الدعاء لها بعد تدهور حالتها خلال الأيام الماضية على خلفية إصابتها بفيروس كورونا، ونقدم تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية

شهدت الحالة الصحية للفنانة نادية العراقية تدهورا ملحوظا خلال الساعات الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا ونقلت على إثره إلى أحد المستشفيات ودخلت الرعاية المركزة لتلقي العلاج.

ونشرت ابنتها مي محروس رسالة مؤثرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك كتبت فيها، “ماما إنتي هتقومي بالسلامة، أنا عند حسن ظني بالله انك هترجعيلنا البيت بألف سلامة حتى لو يوم واحد بس اشوفك فيه وحشتيني اوي وسامحيني مفيش حاجة في ايدي يا ماما غير اني ادعيلك انتي طيبة وجدعة والناس بتحبك وربنا بيحبك وهترجعيلنا البيت بألف خير وسلامة.. اللهم هَون واشفيها وخفف المها وريح قلب ابويا وطمنه عليها”.

انخفاض نسبة الأكسجين

وعلم "الدستور"، أن الحالة الصحية لنادية العراقية تدهورت مؤخرا وهبطت نسبة الأكسجين في الرئة بطريقة مخيفة وصلت إلى أقل من 60% ويحاول الأطباء التعامل مع الحالة خاصة بعد وجود نزيف في العين مع بعض الاضطرابات الأخرى بالإضافة إلى معاناتها خلال الأشهر الماضية من وعكات صحية أخرى وأن حالتها الصحية تأثرت كثيرا بالفيروس الجديد.

وكانت نادية كشفت عن إصابتها بالفيروس الخطير قبل ما يقرب من أسبوع عبر حسابها الشخصي على فيس بوك وبعدها بأيام تم نقلها للمستشفى ومنه إلى الرعاية المركزة.

وكانت آخر أعمال الفنانة نادية العراقية مشاركتها في المسلسل الكوميدي أحن أب مع الفنان علي ربيع وسامي مغاوري وهاجر أحمد وخالد عليش والذي عرض عبر قناة الحياة من 15 حلقة خلال الموسم الرمضاني، وتميزت نادية بأدوارها الكوميدية المميزة ومن أهم أدوارها في السينما المصرية فيلم أبو علي مع كريم عبد العزيز ومنى زكي وحققت نجاحا كبيرا بمشاهد عمة منى زكي.