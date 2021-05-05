حظى خطوات حجز خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات we، باهتمام كبير من جانب المواطنين خلال هذه الساعات، عبر محركات البحث الشهيرة، بعد أن قامت وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتوفير عدد من خطوط WE لمستفيدي معاش تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، وذلك من أجل التخفيف عن المواطنين ورفع الأعباء اليومية عنهم، وتقديم الخدمات لهم، حتى لو في أبسط الأمور.

خطوات حجز خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات we



ويستطيع المواطن حجز خط وي من الشركة المصرية للاتصالات، من خلال الدخول عبر رابط موقع شركة المصرية للاتصالات، وإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا بشكل صحيح، ثم كتابة تاريخ سريان بطاقة الرقم القومي، من خلال السنة، والشهر، واليوم، وفي النهاية يقوم المواطن بالضغط على كلمة أنا لست روبورت، على أن يقوم بالضغط على أيقونة متابعة، لو كان الرقم صحيح وصاحبه مسجل ضمن المستحقين لصرف معاش تكافل وكرامة.

وعقب الانتهاء من تسجيل البيانات، يقوم الموقع بطلب خدمة تأكيد اسم فرع السنترال الأقرب إليك لاستلام الشريحة، كما يحدد موعد استلام الشريحة فى اليوم التالي للتسجيل مباشرة من الفرع الأقرب للمواطن، واسم السنترال، وعقب الانتهاء من جميع الإجراءات التي تتطلبها عملية التسجيل تظهر رسالة "تم تسجيل الطلب بنجاح".

شروط استلام خط وي تكافل وكرامة 2021



حددت شركة المصرية للإتصالات عدد من الشروط التي ينبغي توافرها في المستفيد من تكافل وكرامة، والذي قام بالتسجيل لاستلام الشريحة وهي: استلام خط وي تكافل وكرامة من خلال حضور الشخص المتقدم بنفسه أو إحضار المستلم توكيل من المستحق الفعلي للشريحة للمستلم بالاستلام مكانه.

وبعد معرفة خطوات حجز خط وي تكافل وكرامة من الشركة المصرية للاتصالات we، تتضمن الشروط أيضا: أصل بطاقة الرقم القومي والتوقيع أو ترك بصمة أو ختم على إقرار استلام الشريحة، وبعد استلام الشريحة وعند إجراء أول مكالمة يتم تحويلك إلى الخدمة الصوتية كي يتم تفعيل الشريحة، على أن يتلقى المواطن رسالة نصية لتفعيل الشريحة.

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