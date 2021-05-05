الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23.. محمد فراج في مأزق

لعبة نويتن
لعبة نويتن

نكشف لمتابعي الدستور خلال التقرير التالي تفاصيل وأحداث مسلسل “لعبة نيوتن” الحلقة 23 من بطولة منى زكي ومحمد فراج ومحمد ممدوح، حيث يدخل مؤنس الذي يقدمه محمد فراج في مأزق كبير بعد الأحداث التي حدثت في مكتبه أمام منى زكي في نهاية الحلقة السابقة بحضور والدته.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23 

تشهد أحداث مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 23  توترا كبيرا في العلاقة بين مؤنس الذي يقدم دوره الفنان محمد فراج وهنا التي تقدم دورها الفنانة منى زكي بعد أن فشل الطرفان في إيجاد حلولا لمشكلاتهما في الوقت الذي خطط حازم الذي يقدم دوره الفنان محمد ممدوح للسفر مع عائشة بن أحمد دون أن يطلق هنا رسميا للسماح لمؤنس بإنهاء كافة الإجراءات القانونية للزواج من هنا التي تقدم دورها الفنانة منى زكي.

يدخل محمد فراج في أزمة كبيرة بسبب ظهور والدته في حياته مرة أخرى وعدم استطاعته تقديمها لمنى زكي خلال الحلقة السابقة في مكتبه وتبرأ منها وعرفها على أنها مجرد عميلة في الشركة التي يمتلكها فقط وبمعرفة منى زكي تزداد الفجوة بينهما بسبب الأحداث الأخيرة التي تعرضت لها بسببه.

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أبطال وصناع مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" يشارك في بطولته عدد كبير ومجموعة مميزة من النجوم منهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، أسامة الهادى، ومايان السيد، بالإضافة إلى أنه لأول مرة فى الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكى آدم الشرقاوى، والمسلسل من سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبى وعمّار صبرى، من إنتاج شركة Media Hub  وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

أحداث مسلسل لعبة نيوتن

ومن خلال شخصيتي حازم وهنا (محمد ممدوح ومنى زكي)  تدور الأحداث حيث يحاولان فى سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضى الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد بصعوبة سفره معها وسفرها بمفردها بالرغم من مشكلاتها النفسية التي تزيد من مهمتها صعوبة في الأراضي الامريكية حيث تقودها انفعالاتها وتوترها وترددها وتضطر للطلاق من زوجها وتتزوج رجلا آخر للحصول على ابنها مما يدخلها في مشكلات ضخمة للغاية لم تكن تتوقعها، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا فى الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل فى مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مشاهد في القاهرة ومحافظة الفيوم.

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