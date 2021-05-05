صورة وتعليق.. الأنبا نيفون والأنبا خريسوستوموس أحدث الراحلين في كنيسة الروم

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدورس الثاني، بابا الإسكندرية وبسائر إفريقيا، بفترة الخماسين المُقدسة.

ونشر نيافة الحبر الجليل الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، صورة تجمع بين أحدث أسقفين من الراحلين في كنيسة الروم الأرثوذكس.

وعلق الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، على الصورة قائلا: "في ملكوت السماوات مع الرب القائم من الأموات، مثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد (بلوسيوس) وتوابعها، 9 ديسمبر 2020، ومثلث الرحمات الأسقف خريسوستوموس أسقف موزامبيق (موبوتو)، 1 مايو 2021، ليكن ذكرهما مؤيدًا".

وكانت قد أعلنت بطريركية الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الارثوذكس في يوم السبت 1 مايو 2021 عن انتقال أسقف موزنبيق الأنبا خريسوستموس إلى الأمجاد السماوية وهو لفظ يشير الى السماء والملكوت السمائي في احضان السيد المسيح.

والجدير بالذكر، أنه بدأت كنيسة الروم الارثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدورس الثاني، بابا الإسكندرية وبسائر افريقيا، احتفالاتها بفترة الخماسين المقدسة، وهي عبارة عن 50 يومًا من الافراح المستمرة في الكنيسة، حيت ترتدي الكنيسة خلالها الستائر البيضاء، وتصلي طوال المدة بالنغمة المفرحة، كما يتمنع الاقباط عن الصوم نهائيا تلك الفترة، او ممارسة طقس الميطانيات.

وكان قد أعلن عدد كبير من الأديرة مصر، أغلاق أبوابهم حتى احتفالات شم النسيم، وعلى رأسهم أديرة الرُهبان بوادي النطرون، والبحر الأحمر، وذلك بسبب الاحتراز من موجة فيروس كورونا الثالثة، والتي تعتبر الأشد مقارنة من موجتيه الاولى والثالثة.

ولنفس السبب أيضًا، أعلن عدد كبير من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، معايير مشددة جدًا لمشاركة الشعب في مناسبات وطقوس الكنيسة في تلك الفترة، فهناك من قصر الامر على الكهنة والشمامسة.