في ظل جائحة كورونا.. نصائح لتعقيم مطبخك من الفيروسات

تعقيم المطبخ

أصبح تنظيف وتعقيم المطبخ باستمرار إحدى الأساسيات التي لاغنى عنها في الوقت الحالي، حيث يعتبر المطبخ هو المكان المعبأ بكمية من الفيروسات التى لا حصر لها، خاصة في حالة عدم تعقيمه باستمرار وبالتزامن مع فيروس كورونا المستجد، نجد الحاجة للتعقيم الخاص بالمطبخ من أهم الأشياء التى لابد من التركيز عليها كي لا يكون مصدرا للعدوى.

خلال السطور التالية نقدم نصائح لتعقيم المطبخ:

ـ تعقيم الخزائن والأدراج

نبدأ أولى الخطوات بتعقيم الخزائن والأدراج حيث أنه مكان لتخزين الأطعمة والمعلبات حيث تحتوي على نسبة عالية، من البيكتريا والجراثيم بسبب كثرة الخزائن مع تعقيم الداخلي لهذه الأدراج.

ـ سلة المهملات

تعتبر السلة من الأماكن المحملة بالبيكتريا والفيروسات، حيث أن الغسيل بالصابون وحده لا يكفي لابد من تعقيمها بشكل كامل، بواسطة فوطة مطبخ مع معقم سبراي خاص للمطبخ، ويتم تبديل الكيس بشكل يومي.

ـ السطح والرف

ترتيب الاغراض داخل المطبخ والعمل على استخدام الرف بشكل كامل، علينا الحفاظ على تعقيم السطح وفركه بالاسفنجة، ثم المسح بفوطة مبللة وتكرار العملية مرراً لتمام التعقيم .

ـ مقابض ومفاتيح الفرن

لا تهمل في تنظيف مقابض ومفاتيح الفرن، حيث انها من أكثر الأماكن التى تجتمع وتتراكم عليها الزيوت وبقايا الطهي باستخدام الكلور المخفف، وغيرها من المواد الكيميائية خصوصًا ويمكن استخدام ماء مغلي وصابون للتنظيف.

ـ تنظيف الثلاجة

محتويات الأغذية والمأكولات لابد من توافر داخل المنزل اسبراي لتعقيم داخل الثلاجة، وفي حال لم يتوفر يجب تفريغ محتوياتها وتنظيفها بالماء والصابون، ثم تغليفها واعادة ترتيب الأغذية والمأكولات مرة أخرى لمنع انتشار البيتكتريا .

ـ أعين البوتاجاز

ولابد من الاهتمام ايضًا بأعين البوتاجاز من خلال فك العين وتنظيفها بالماء والصابون، وغسلها بالماء الدافئ لمنع تكون البيكتريا الضارة، وتنظيف أسفل البوتاجاز والثلاجة أيضًا.

ـ غسل اليدين

لابد من غسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية وفركهما بالماء والصابون للحصول على يدين نظيفة خالية من البيكتريا والفيروسات.

ـ خل وماء

استخدام قماش به خل وماء والعمل على مسح كافة الأجهزة الكهربائية المتواجدة داخل المطبخ، ويتم مسح الميكروييف بالكامل لتعقيمه من البيكتريا والفيروسات .