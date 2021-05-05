الاتحاد الإفريقي يعقد اجتماع طارئا لتقييم الجهود القارية إزاء جائحة كورونا

أكدت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الأفريقي عقد اجتماع افتراضي طارئ رفيع المستوى السبت المقبل بشأن تقييم الوضع الوبائي القاري في ظل جائحة كورونا.



وأوضح جون نكينجاسونج مدير المراكز الأفريقية -في بيان اليوم الأربعاء- أن الاجتماع سيراجع حالة الوباء وتقييم تنفيذ الاستراتيجية القارية المشتركة بعد مرور عام على الجائحة.



وأشار إلى أن قائمة المشاركين في الاجتماع الافتراضي تضم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ورئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي ورئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي ورئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا.



يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.



وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.



وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.