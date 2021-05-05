«تضامن النواب»: «القومي للسكان» يحمل على عاتقه أخطر قضايا المجتمع

شدد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، على أهمية المجلس القومي للسكان، خاصة وأنه يحمل على عاتقه أخطر القضايا التي تواجه المجتمع ولا تقل أهمية عن خطر الإرهاب، حيث تلتهم الزيادة السكانية ثمار التنمية، مشيرا إلى أن التعديلات التشريعية محل النقاش على طاولة اللجنة لتمكين المجلس من آداء مهامه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب اليوم، الأربعاء، خلال مناقشة مشروع موازنة المجلس القومي للسكان للعام المالي 2021-2022.

وقال رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، إن القيادة السياسية تفاجئنا بمشاريع عملاقة، ونجد أنه رغم الأزمات المحيطة والتحديات المختلفة فلا يخلو يوم دون افتتاح مشروعات عملاقة، لكن تأتي لتسمع بعض المواطنين ليقول لك "أنا فين"، وأقول إن الإجابة هنا لدى "القومي للسكان" لاسيما وأن كل معدلات التنمية تلتهمها الزيادة السكانية ما يؤثر على نصيب الفرد.

وأضاف القصبي: "هذه القضية تقتضي وقفه جادة، ونسعى تشريعيا لتمكين المجلس من آداء مهامه ولدينا قانونين في طور المناقشة بهدف منحه الاستقلاليه ومنحه صلاحيات تمكنه من أداء مهمته الجليلة".

وتابع رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب: "إذا كنا لسبب أو آخر كنا نرفض الموازنة خلال السنوات الماضية، فليس لخلاف مع المسؤلين بينما في مقدمة الأسباب أن المجلس لن يتمكن من آداء مهمته لكونه تحت سيطرة وزارة الصحة، ما جعله مغلول اليد".

وشدد رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب على إيمان اللجنة بأن هذه القضية ليست معنية بها جهة بعينها بل هي قضية مجتمعية، معني بها كافة الوزارات والموسسات الدينية والإعلامية.