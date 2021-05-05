السويد تسجل 14 ألفا و950 إصابة جديدة بكورونا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل 14 ألفا و950 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في السويد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 988 ألفا و554 حالة.



وأفادت الجامعة -حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأنه تم تسجيل 43 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 14 ألفا و91 حالة.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم توزيع 3 ملايين و266 ألفا و894 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في جميع أرجاء السويد.

اصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا

وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرا للارتفاع الهائل فى حالات كورونا المستجد عالميًا، وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.

وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.



