الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فلسطين: 21 وفاة و815 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا
كورونا


أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تسجيل 815 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 327 ألفا و 913 إصابة .


ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن الوزارة قولها، إنه تم تسجيل 21 وفاة جديدة، بالإضافة إلى تسجيل 1979 حالة شفاء .
 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

تعليمات منظمة الصحة العالمية حول كورونا
وشددت منظمة الصحة العالمية على التحديات المتعلقة بالتنفيذ والالتزام بالصحة العامة والتدابير الاجتماعية وتجنب التجمعات، نظرًا للارتفاع الهائل في حالات كورونا المستجد عالميًا،  وذلك وفقا لما ذكره موقع TheHealthSite.
وقالت منظمة الصحة العالمية فى تحديثها الوبائى الأسبوعى حول الوباء، إنه انتشر الآن فى 17 دولة على الأقل، موضحة إنه تم العثور على سلالة "الطافرة المزدوجة" الهندية في اليونان واليابان أيضًا.

 

كورونا الصحة الفلسطينية الصحة العالمية منظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

«الأرصاد» تحدد موعد ذروة «الموجة الحارة»

بعد ظهوره في «الاختيار 2».. من هو الإرهابي علاء السماحي؟

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل