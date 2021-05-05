اليونان تبدأ التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون

بدأت اليونان اليوم الأربعاء طرح التطعيم بلقاح جونسون آند جونسون المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وكانت اليونان قد حصلت على 33.6 ألف جرعة من لقاح جونسون آند جونسون أحادي الجرعة، وفقا لما ذكرته صحيفة "كاثمريني" اليونانية في نسختها باللغة الإنجليزية.



ومن المتوقع أن ترسل شركة جونسون آند جونسون إلى اليونان ما مجموعه 300 ألف جرعة خلال شهر مايو الجاري ، بالإضافة إلى 960 ألف جرعة أخرى خلال شهر يونيو المقبل.



وأوضح مسؤولون بوزارة الصحة اليونانية أنه من المقرر أن يتلقى التطعيم في اليونان حوالي 5ر2 مليون مواطن خلال شهر مايو، و4 ملايين مواطن خلال شهر يونيو.



ولتسريع عملية التطعيم سيكون اللقاح متوفرا أيضا خلال عطلات نهاية الأسبوع وفي العيادات الخاصة.



يُشار إلى أن اليونان سجلت حتى الليلة الماضية 349 ألفا و936 إصابة مؤكدة بكوفيد-19، و10 آلاف و668 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.



إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.