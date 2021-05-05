استكمال خطة توسعة الطرق وتطوير الميادين العامة بمركزي الداخلة وبلاط

أكد الدكتور نبيل حنفي رئيس مركز ومدينة الداخلة، اليوم الأربعاء، استكمال خطة توسعة الطرق وتطوير الميادين العامة بالمركز، بناءً على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأضاف رئيس مركز الداخلة أنه تم الانتهاء من تطوير وتوسعة طريق القسم المستشفى لمدينة موط وتوسعة طريق حي الزهور بالكامل ويشمل طريق الشبان المسلمين وطريق الإدارة التعليمية وطريق أول حي الجناين وتطوير ميدان الجامع الكبير وجاري إستكمال توسعة وتطوير طريق السنترال والطرق المجاورة، وذلك لتنشيط العملية التجارية وعدم التكدس في الأماكن الحيوية، خاصة في المناسبات العامة والأعياد.

ويتم نقل أعمدة الإنارة على جانبي الطريق وتوصيل الأسلاك الكهربائية، والبدء في إزالة الأرصفة الزائدة والبارزة ومن ثم وضع التربه الزلطيه والبدء في رصف الطرق بالكامل

وشدد رئيس مركز الداخلة على استمرار العمل في نظافة الشوارع، برفع الأتربة والإشغالات والمخلفات، كما تم قص وتقليم الأشجار وإزالة الحشائش الجافة، وكذلك تم اقتلاع الأشجار الجافة وتنظيف أماكنها.

ووجه حنفي باستمرار العمل خلال شهر رمضان لاستكمال خطة البناء والتنمية دون معوقات ونقل الأعمدة وإزالة البلدورات والأتربة من جانبي الطريق وتهيئة الشارع مؤقتا قبل عيد الفطر المبارك لعدم إعاقة حركة المرور مؤكدا استمرار العمل حتى الانتهاء منه خلال الأيام المقبلة.

وفي نفس السياق صرح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بأنه يجري حالياً تنفيذ أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من الطرق الداخلية بمركز بلاط بتكلفة 11 مليون جنيه، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الداخلية بمدن وقري المحافظة

وأشار المهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة أنه تم الانتهاء من رصف مدخل مدينة بلاط باتجاه مركز الداخلة بطول 1350 مترا وجاري العمل بطريق المدرسة الثانوية الزراعية وطريق بلاط الخارجة بطول 750 مترا من إجمالي 8000 متر مستهدف رصفها بأنحاء المركز.