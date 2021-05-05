تفاصيل القافلة التموينية 268 لشمال سيناء

كشفت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بالدفع بالقافلة التموينية رقم 268 لمحافظة شمال سيناء، لتوفير احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وحتى ما بعد عيد الفطر المبارك من خلال منظومة التموين الجديدة.

وتهدف القافلة لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للسلع التموينية ليكفي الاحتياجات على منظومة التموين لمدة ما بين 60 لـ 120 يوما مقبلة .

وأعلنت الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن إجمالي عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع التموينية بلغ نحو 9 سيارات، سيتم تفريغها في مخازن تجارة الجملة في بئر العبد والعريش .

وأكد المهندس علاء سمري وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء ومدير مديرية تموين شمال سيناء، في تصريح خاص للدستور، إن القافلة التموينية رقم 268 لشمال سيناء التي تم الدفع بها من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، تضمنت 112.5 طن سكر تمويني معبأ يطرح بسعر 8.5 جنيه للكيلو، وضخ 25 طن أرز تمويني يطرح ب8 جنيهات للكيلو، وضخ 500 كرتونة مكرونة و500 كرتونة خل و500 كرتونة مساحيق.

وأوضح أن الاحتياطي الاستراتيجي للسكر ليكفي 90 يوما، والزيت 120 يوما والأرز 60 يوما.



وكان علاء أوضح في تصريحات سابقة أنه تم التنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير اللحوم السوداني الحية والمجمدة التي تصل بانتظام إلى المحافظة خلال شهر رمضان من خلال فروع الدلتا ماركت ليتم طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ 85 جنيها، واللحوم المجمدة بـ65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها للكيلو .



وأضاف أن فروع الدلتا ماركت التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك بتوفير كافة السلع الحرة وكعك وبسكويت العيد بتخفيضات في الأسعار بنسبة 25% فضلا عن أنها تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز للمستفيدين من أصحاب البطاقات التموينية حتي نهاية الشهر الجاري .