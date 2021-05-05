الحكومة تناقش «شكل إجازة عيد الفطر» في اجتماعها الأسبوعي

بدأ قبل قليل اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لمناقشة عددا من الملفات الهامة على طاولة الحكومة.

ومن المرتقب مناقشة المجلس الاستعدادات الكاملة لإجازة عيد الفطر واستعداد المحافظات لها من في ظل أزمة كورونا.

ومن المتوقع أن يكون هناك إغلاق تام للحدائق والمتنزهات خلال إجازة عيد الفطر المبارك للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين في ظل ارتفاع أعداد الإصابات الذي تشهده البلاد حاليا.

ومن المرتقب أيضا أن يناقش المجلس مع وزيرة الصحة أوضاع المستشفيات على مستوى الجمهورية ومدى جاهزيتها لاستقبال حالات إصابة بكورونا ومدى توافر العلاج والأكسجين، ومدى توافر أماكن لحالات العلاج الحرجة، كما يناقش نفس الأمر مع وزير التعليم العالي حيث تقع المستشفيات الجامعية تحت ولايته.

كما يناقش المجلس مع وزير الصحةأيضا أخر تطورات أوضاع الحصول على لقاحات كورونا وموعد وصولها البلاد وألية تطعيم المواطنين بها ومدى الإقبال على التسجيل لطلب اللقاح على موقع وزارة الصحة.

ومن المرتقب مناقشة المجلس أيضا الاستعداد للافتاحات المرتقبة لعدد من المشروعات القومية الكبرى في 30/6 المقبل مثل العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وحجم الإنجاز على الأرض وما إذا كانت تحتاج هذه المشروعات دفعة من عدمها، والاستعداد للحفل المقرر في هذا الشأن وفقا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي وبحث المواقع المقترحة له والشكل المرتقب أن يكون عليه.

وينتظر من الحكومة اليوم الإعلان عن شكل فترة إجازة عيد الفطر بعد ازدياد حالات كورونا بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حيث يرجح البعض إعلان حظرا جزئيا خلال فترات الليل لتحجيم انتشار الوباء والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، الأمر الذي سيعلن من عدمه عقب الاجتماع اليوم.

كما يناقش المجلس سير منظومة التراخيص الجديدة والتي بدجأ تنفيذها في عدد من الأماكن وما إذا كانت تواجهها أية مشاكل من عدمها وهل تحتاج بعض التعديلات الإجرائية من عدمها تسهيلا على المواطنين ودفع العمل بها للقضاء على العمران العشوائي في البلاد بشكل كامل والحفاظ على الثروة العمرانية في إطار خطط التنمية المستدامة والمخطط القومي الاستيراتيجي للتنمية العمرانية لمصر 2052.