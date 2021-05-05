الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حصول 12 ألف شخص على لقاح كورونا في سوهاج

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة في سوهاج، اليوم الأربعاء، حصول 12 ألف شخص من أبناء المحافظة من مختلف الفئات العمرية والشرائح الاجتماعية، على لقاح فيروس كورونا، وذلك منذ بدء تلقى المواطنين لقاح الفيروس المستجد "كوفيد 19".


وأضافت المديرية، أنه جرى تخصيص 4 مواقع لتلقي لقاح كورونا هي "مركز رعاية طفل شرق سوهاج، المركز الطبي الحضري بالبلينا، والمركز الطبي الحضري بالمراغة، الإدارة الصحية بأخميم.

وأكدت المديرية تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد في الأمكان المتخصصة.

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمصادرة 97 شيشة، وغلق 8 مقاهي مخالفة، وتحصيل 15 غرامة فورية لعدم ارتداء الكمامة، وذلك خلال حملات مكبرة على المقاهي والكافيهات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

كما قام اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بجولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف والتجميل بمدينة أخميم، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يرافقه حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم، والعميد سيد نفادي قائد مرور سوهاج.

وتفقد المحافظ أعمال الرصف بطريق سوهاج أخميم بداية من مسجد الخلوة حتى ميدان صينية أخميم بطول 4 كيلو متر بتكلفة 22.5 مليون جنيه، شاملة أعمال التجميل وتركيب البردورات والانترلوك، وعمل الأرصفة والجزيرة الوسطى، وبعض المطبات الصناعية عند التقاطعات، وذلك ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، والخطة الاستثمارية لمجلس مدينة أخميم.

ووجه "الفقي" بضرورة الانتهاء من الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، والالتزام بأعلى المعايير الجودة أثناء تنفيذ الأعمال، ومراعاة الاشتراطات اللازمة للصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلى تطبيق العاملين للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

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