منح «بي تي للاتصالات» ترخيص تقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات

منح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت - ترخيص لتقديم خدمات الربط ونقل المعلومات للمؤسسات والشركات على شبكاتهم الدولية، وبموجب هذا الترخيص تستطيع الشركة توفير خدمات الربط ونقل البيانات بين الشركات والمؤسسات العاملة في مصر وفروعهم في الخارج مثل البنوك والشركات العالمية والشركات المصرية التي لها أفرع بالخارج وذلك وفقًا لأعلى المعايير الدولية المطبقة.

كما توفر هذه الرخصة إمكانية التعاقد والتحاسب مباشرة مع شركة بي تي دون الحاجة لإتمام التعاقد والدفع في الخارج مما يتيح مرونة للعملاء، ويسهل إجراءات حصول العملاء داخل مصر على الخدمة، ويعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري.

وتعد شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات بي تي الإنجليزية B.T، وهي واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم.



وقال المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تقدم شركة بي تي للاتصالات - إيجيبت – للحصول على الترخيص يعد دليل على ما يتمتع به سوق الاتصالات المصري من عوامل جذب للاستثمارات الأجنبية وما يشهده السوق من نمو وتطور مستمر، وهو ما يعكس نظرة المستثمرين الأجانب للإجراءات التي اتخذتها الدولة لتوفير البيئية الاستثمارية الجاذبة.

وقع الترخيص المهندس حسام الجمل الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمهندس خالد محمد أبو سلامة مدير شركة بي تي للاتصالات – ايجيبت.

كان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نفذ عدة إجراءات اتخذها لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقى شكاوى المستخدمين

مضاعفة الطاقة الاستيعابية لمركز تلقي شكاوى مستخدمي خدمات الاتصالات (١٥٥)، ليعمل طوال أيام الأسبوع بواقع ١٤ ساعة يوميا، وذلك لضمان تلقي شكاوى الجودة على مدار اليوم والتي تتعدى الـ ٥٠ألف شكوى خلال الربع الواحد.

مضاعفة غرامات المشغلينالخاصة بانخفاض مؤشرات جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين عن المعايير المحددة لها

وعدل الجهاز لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين، وعلى آثرها قام بمضاعفة الغرامات المطبقة، وتم اخطار المشغلين على البدء في تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة في النصف الثاني من عام 2021.

وضع آلية جديدة لمراقبة زمن حل شكاوى المستخدمين الخاصة بجودة خدمات الاتصالات

كما وضع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية جديدة لقياس زمن حل شكاوى المستخدمين منذ وقت تقديمها لدى المشغل، مع تطبيق غرامات على الشكاوى التي تتعدى الحد الأقصى للوقت المحدد للحل طبقًا لنوع كل شكوى، وذلك بعد رصد زيادة عدد شكاوى المستخدمين من بطء حل شكواهم لدى مشغليهم، والبدء في تنفيذها في النصف الثاني من عام 2021.

تمكين المستخدم من الاستعلام عن او الغاء الخدمات الترفيهية

وأطلق الجهاز خدمة الكود المختصر المجانـي (*155#) للحد من ظاهرة اشراك المستخدمين في خدمات بدون علمهم او رغبتهم، وتمكن الخدمة الجديدة المستخدم من الاستعلام عن أو إلغاء خدمات القيمة المضافة، في حالة عدم رغبته، لدى الأربع مشغلين (الخدمات الترفيهية)، كالمسابقات الترويجية أو الخدمات الإخبارية والرياضية أو الألعاب الإلكترونية وغيرها. وبلغ العدد الإجمالي لمرات استخدام الكود منذ اطلاق الخدمة في اول يناير ٥٫٥ مليون استعلام/ الغاء.