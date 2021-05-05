«ضحايا حرارة الجو».. السباحة العشوائية تزهق حياة الأطفال

خلال شهر رمضان الجاري وقعت العديد من حوادث الغرق لعدد من الأطفال والشباب الذين ألقوا بأنفاسهم في مياه النيل هربًا من حرارة الجو، من خلال السباحة العشوائية، لينتهي بهم الحال والمطاف جثث غارقة تبحث عنهم قوات الإنقاذ النهري لتسليمهم لأهليتهم الذين لابد من معاقبتهم بتهمة الإهمال في تركهم للشارع.. وفي هذا التقرير نرصد عددا من الوقائع التي حدثت.



علم الاجتماع: لابد من ميثاق شرف أسري لتربية الأبناء

وقالت الدكتورة سامية خضر صالح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس لـ "الدستور"، إن حوادث الغرق بالنسبة للشباب أو الأطفال هو تصرف سيئ ناتج عن سوء تربية من الأسرة، قادتهم إلى التفكير في قضاء وقتهم في تصرف وعمل غير لائق يقودهم إلى الموت المحقق.

وأضافت أنه حتى عندما يقرروا اللعب واللهو والسباحة يستخدمون أماكن غير مخصصة لذلك مثل مياه النيل وغيرها، وبالتالي فاللوم كله يقع على عاتق الأسرة، لأن نسبة كبيرة من الآسر تنازلت عن تربية الأبناء وتركتهم إلى الشارع الذي بدأ يؤثر عليهم في عادات خاطئة تكاد أن تنهي حياتهم.

وتابعت: "بالتالي أن الطفل بمجرد ولادته يتلقى إشارات توجهه، تكون تلك الإشارات من الأسرة المتضمنة الأم والأب، وتأتي من بعدهم المدارس في تنمية عقل الطفل ومساعدته في البعد عن التصرفات الخاطئة وتحسن مستوى إدراكه العقلي وتحفيزه وتعليمه خطوات التفكير الصحيح والسليم لينشأ طفل سوي قادر على التكييف مع الحياة".

وأكدت أن عجلة الإعلام دورها رئيسي في تربية الطفل وتنشأته بطريقة اجتماعية سوية، فلابد من البعد عن مشاهد الدراما العنيفة والبلطجة التي تدفع الطفل للتصرف مثل الأبطال الخارقين في البلطجة، ولابد من وجود برامج توعية تستهدف تعليم الطفل هوايات جديدة تشغل عن التفكير السلبي، فنحن بحاجة إلى ميثاق شرف بين الأب والأم في تربية الأبناء والاهتمام بهم لتكوين أسرة كريمة قوامة في المجتمع".

غرق في مياه النيل بالبدرشين

وفي منطقة البدرشين، تم استخراج جثة شاب غرق في مياه النيل، وتبين أن الشاب غرق في مياه النيل؛ لعدم إجادته السباحة، وإن إسفكنسيا الغرق سبب الوفاة.

تلقى المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة البدرشين، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق أحد الأشخاص بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، وتمكنت القوات من انتشال الجثة.

بالفحص وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة تبين أن الوفاة نتيجة إسفكنسيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، وأخطر اللواء رجب عبدالعال، مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.

غرق طالبين في منشأة القناطر

وفي منشأة القناطر، غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي، وأن الطالبين في العقد الثاني من عمرهما، وأنهما حاولا الهروب من حرارة الجو، إلا أن عدم إجادتهما السباحة حالت دون ذلك ولقيا مصرعهما غرقا.

البداية، بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة؛ إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها غرق طالبين بترعة الرياح التوفيقي.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية، وتبين غرق شابين في العقد الثاني من عمرهما أثناء محاولتهما الهرب من حرارة الجو إلا أنهما لم يكنا يجيدا السباحة.

وتمكنت القوات من انتشال الجثتين ونقلهما إلى مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

غرق في نهر النيل بكورنيش ركن فاروق

ولقي شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، مصرعه غرقًا أثناء السباحة في مياه النيل، بمنطقة ركن فاروق، بكورنيش النيل بمدينة حلوان.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان، إخطارا من شرطة المسطحات المائية يفيد بمصرع شاب يدعى "عبد الهادي عبد الغني"، يقيم بمنطقة المشروع الأمريكي، نتيجة إسفكسيا الغرق أثناء السباحة في مياه النيل بركن فاروق.

وتبين من التحريات التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة حلوان، أن الشاب توجه للسباحة في مياه النيل هربا من حرارة الجو، وذلك بجوار معدية ركن فاروق، إلا أن التيار جرفه إلى منطقة دوامات قوية لم يستطع الخروج منها فغاص إلى أسفل المياه مما تسبب في غرقه حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى حلوان العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.