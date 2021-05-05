الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«كورونا» يُغلق أحد المستشفيات الكبرى فى فيتنام

كورونا
كورونا

أغلقت السلطات في العاصمة الفيتنامية هانوي، مستشفى كبيرا عقب إصابة أفراد من طاقم العمل ومرضى بفيروس كورونا، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة اليوم الأربعاء.


وأغلق مستشفى الأمراض الاستوائية الوطنية، المسئول عن التعامل مع حالات الاصابة بفيروس كورونا بشمال فيتنام منذ بدء الجائحة، أبوابها أمام المرضى الجدد ابتداء من اليوم، وستظل معلقة حتى 19 مايو الجاري على الأقل.


وسيخضع كل من أفراد طاقم العمل  بالمستشفى لاختبار فيروس كورونا.

 وقالت وزارة الصحة في بيان اليوم، إن المستشفى أجرى حتى الآن اختبارات لـ827 شخصا  بالمستشفى، أظهرت النتائج إصابة ما لا يقل عن 14 شخصا بالفيروس، بينهم اثنان من العاملين وثمانية مرضى وأربعة من أفراد أسرة واحدة.


وأغلقت السلطات مدارس وحانات في هانوي وعدة أقاليم منذ أمس الثلاثاء، في الوقت الذي تواجه في فيتنام أول موجة إصابات بعدوى محلية منذ أكثر من شهر.


وأكدت فيتنام تسجيل حالات عدوى محلية في مدن هانوي وهو شي مينه، بالإضافة إلى أقاليم ها نام وفينه فوك وين وباي وهونج وين بشمال البلاد.


وترتبط الحالات بشخص، 27 عاما، عاد لفيتنام قادما من اليابان في السابع من أبريل الماضي، وخبير صيني دخل البلاد لأغراض عمل، حيث ثبت إصابتهما بفيروس كورونا عقب انتهاء فترة الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين.


وسجلت فيتنام رسميا 2996 حالة إصابة و35 حالة وفاة بفيروس كورونا.

فيتنام كورونا فيروس كورونا العاصمة الفيتنامية

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