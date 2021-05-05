«رجال الأعمال» تدرس استخدام التكنولوجيا الأوكرانية فى تحديث المصانع المصرية

أكد المهندس مجد الدين المنزلاوي عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية التعاون في مجال الاستثمار المشترك بين مصر وأوكرانيا فيما يخص الصناعة بصفة عامة، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الأوكرانية لمصر بهدف توطين الصناعة المصرية من خلال إقامة صناعات مشتركة والاستفادة من اتفاقيات مصر الدولية والاقليمية.

كما أكد «المنزلاوي»، أهمية الترويج للفرص المتاحة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات والعمل علي ربطها بمختلف المدن والمناطق الاقتصادية في العالم خاصة في ظل وجود إرادة سياسية تأييد هذا الاتجاه.

وقال عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الفرص أمام البلدين لمضاعفة التجارة والصادرات، كما أن قطاع الصناعات المعدنية يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة للتعاون الاقتصادي علي المستوي الصناعي والتجاري وتبادل الخبرات والاستفادة بها في تحديث الصناعة المحلية بالاضافة الي الصناعات الالكترونية والهندسية.

وأضاف أن هناك فرص واعدة للتعاون المشترك في دراسة متطلبات واحتياجات السوق المصري والتعاون مع الجانب الاوكراني لتلبيتها وعلى سبيل المثال فإن مصر ينقصها الكثير من المختبرات والمعامل ويمكن التعاون مع الجانب الأوكراني في بناءها وتوطينها في مصر كقاعدة للاختبارات ودعم المنتجات من حيث المواصفات الفنية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، عبر تقنية الفيدو كونفرانس برئاسة المهندس جمال العجيزي عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس لبحث عدد من الملفات والتوصيات الهامة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين بجانب اصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات واستعدادات المجلس لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021.