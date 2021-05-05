ضبط «أدمن» صفحة على «فيسبوك» لنشره أخبارا كاذبة بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، من ضبط "أدمن" صفحة "المخبر المصري"علي موقع التواصل الإجتماعي " فيسبوك"، لقيامه بنشر أخبار كاذبة، منها شخص يستدرج سائقي التاكسي بالمنصورة ويسرقهم، وذلك للمرة الثانية في أقل من شهر بعدما تم ضبطه من قبل بعد نشره اخبار كاذبة عن وجود عصابة لسرقة الاطفال بالدقهلية.

- تفاصيل الواقعة



و تلقي اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد برصد المتابعة لمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منشورا على صفحة (المخبر المصري )، يتضمن صورة لأحد الأشخاص ومدون مع الصورة، قيام ذلك الشخص باستدراج سائقي تاكسي المنصورة وفي أثناء توجهه إلى الزقازيق يقوم بإيقاف التاكسي بمعاونة آخرين ويتم سرقة التاكسي، وضرب السائق وانه دائم التردد على منطقة عزبة الصفيح، بالمنصورة، و أنه معه كارنيه ضابط ومسدس.

- تحديد هوية أدمن الصفحة

و بالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور وتم تحديد القائم على نشر الصورة " أدمن الصفحة " وتبين انه يدعي " م. أ. م. أ. م " 21 سنة ، حاصل على بكالوريوس تجارة ، ومقيم قرية " ميت غراب " دائرة مركز السنبلاوين.

وبتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بانه أدمن الصفحة المشار إليها والقائم علي نشر ذلك المنشور، وأن ماتم نشره غير صحيح وقصد منه الحصول علي عدد كبير من المشاهدين والمتابعين.

- واقعة سابقة

وأضاف بانه تحصل على الصورة من احد المواقع، يشار الي سابقة ضبط المذكور بتاريخ 2021/4/5 في القضية رقم 2021/3030 إداري مركز السنبلاوين القيامه بنشر منشور على ذات الصفحة زعم خلاله بضبط عصابة مكونة من اثني عشر شخص بقرية " دميرة " بدائرة مركز طلخا ،تقوم بخطف الأطفال من تلك القرية على خلاف الحقيقة ، وتم عرضه علي النيابة العامة والتي قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 2000 جنيه " وتم السداد ومازالت القضية بالنيابة العامة جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة العامة .