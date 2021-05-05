محافظ الجيزة: تسكين 80 أسرة من بولاق الدكرور بوحدات سكنية حضارية

في فصل جديد من فصول مواجهة المناطق العشوائية وتحقيق التنمية المستدامة لمواطنيها، سلم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عقود 80 وحدة سكنية ضمن فعاليات تسكين المرحلة الثانية من مشروع نقل سكان منطقة عزبة حرب الغير أمنة بحى بولاق الدكرور وتسكينهم بوحدات حضارية بمنشأة البكارى بحى الهرم والتي تم إنشاءها تتويجاً للمجهودات المستمرة والتعاون الحثيث المتواصل مع دولة الإمارات الشقيقة والتي تمثلت هذه المرة في منحة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لإنشاء وحدات سكنية بديلة لقاطني منطقة عزبة حرب، بمشاركة الدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدة جمهورية مصر العربية، والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات.

مشروع تطوير منطقة عزبة حرب

وقال محافظ الجيزة إن مشروع تطوير منطقة عزبة حرب يعد أحد المخططات المهمة لتوفير حياه كريمة لقاطنيها حيث شمل إنشاء 4 عمارات سكنية كاملة التشطيبات ومدعومة بالمرافق الحيوية بسعة ١٨٠ وحدة سكنية حضارية لقاطني منطقة عزبة حرب ببولاق الدكرور، وذلك من خلال رؤية متكاملة ومخطط جارى تنفيذه، مشيرا إلى أن عجلة التطوير لن تتوقف إلى ذلك الحد بل تم الانتهاء من تسكين المرحلتين الأولي والثانية بمنطقة عشش السكة الحديد بالدقي بإجمالي ١٤٥ وحدة سكنية بجانب إعادة الواجهة الحضاري للمحافظة من خلال مخطط تطوير شامل لعدد من المحاور المرورية الهامة وكذا المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير.

تسكين ٨٠ أسرة من بولاق الدكرور

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على المناطق العشوائية واستبدالها بمجتمعات عمرانية حضارية توفر لقاطنيها الحياة الكريمة والبيئة المناسبة التى تؤهلهم لتنمية مجتمعهم والحفاظ علي مقدرات وطنهم لإعادة الواجهة الحضارية التى تليق بعراقة الدولة المصرية ضمن خطة الدولة المستدامة ٢٠٣٠ .

وأشار محافظ الجيزة إلى أن خطوات ظهور ثمار مشروع عزبة حرب مرت بمراحل عديدة حيث شهدت في عام ٢٠١٨ تسكين المرحلة الأولي من المشروع بواقع ٥٠ أسرة وجاري اليوم تسكين المرحلة الثانية بواقع ٨٠ أسرة تم حصرهم ليصبح ما تم تسكينه خلال المرحلتين 130 وحدة سكنية وذلك للوفاء باحتياجاتهم من المساكن اللائقة من أجل تحسين أوضاعهم وضمان حقهم في حياة أفضل .

تسكين ٨٠ أسرة من بولاق الدكرور

وأكد أن أعمال التسكين تمت وفق حصر دقيق ودراسة ميدانية للأهالي القاطنين بالعزبة من خلال لجان مشكلة من الأجهزة المختصة بالمحافظة كما تم إجراء قرعة بين الأهالي مع مراعاة تسكين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة في الأدوار الأرضية .. مشيرآ إلى أنه تم توفير عددآ من السيارات لنقل الأثاث والمتعلقات الخاصة بهم إلي حياتهم السكنية الجديدة .

وخلال كلمته التي القاها أثناء تسليم العقود ثمن محافظ الجيزة التعاون المثمر مع دولة الأمارات الشقيقة الذى يكلل دائماً بالنجاح لما يشهده من إرادة جادة ورغبة صادقة من قبل قيادات الدولتين لرفع مستوى التعاون ودعم أواصله موجهآ شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً متمنيآ دوام التعاون وأواصل المحبة.

وقد عبر الأهالي عن سعادتهم بالمساكن الجديدة والتي وفرت لهم سكن آمن ولائق بما يضمن لهم تحسين سبل المعيشة.

تسكين ٨٠ أسرة من بولاق الدكرور

جاء ذلك بحضور الدكتور عبدالله الحمادي القائم بأعمال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهوريه مصر العربية والمهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، وإبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير العام المساعد، واللواء تامر ابو النجا رئيس مدينة الجيزة وأعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق والهرم ورئيس جهاز التفتيش والمتابعة ورؤساء أحياء ومدينة الهرم وكرداسة.