«تعليم القليوبية» يعقد اجتماعات مكثفة استعدادا لامتحانات الثانوية والإعدادية

الثانوية العامة ٢٠٢١

عقد الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، اجتماعا مع قيادات المديرية، لمناقشة الاستعداد لامتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٠-٢٠٢١، والتكميلية للصف الأول والثاني الثانوى والمهنية.

حضر الاجتماع سماح إبراهيم وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، ومحمد عبدالرشيد مدير العام للتعليم العام، حيث تم مناقشة توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه قيادات المديرية، ومحاولة الوصول لحل سريع وفقا للامكانات المتاحة ووفقا لتعليمات الوزارة حيث أكد وكيل المديرية على ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية داخل وخارج اللجان والالتزام بالتطهير والتعقيم قبل بداية الامتحانات وبعدها، والالتزام بارتداء الكمامات الطبية داخل اللجان وضرورة توفر أجهزة لقياس درجة الحرارة للطلاب وجميع العاملين بالمدرسة.

كما ناقش النقاط المتعلقة بجداول الامتحانات، وزيادة عدد لجان الامتحانات والملاحظين والمراقبين، وتخفيض كثافة اللجان من الطلبة، مع ضرورة تواجد المتابعة الصحية يوميا لاتخاذ اللازم في حالة الضرورة والالتزام بالإجراءات الاحترازية، وأخيرا تحديد أماكن التصحيح وتقليل كثافة الحجرات .

وفي نهاية الاجتماع ياسر محمود علي ضرورة تنفيذ التعليمات الواردة من الوزارة ومناقشة اي مشاكل والوصول لحلها بأسرع وقت للاستعداد للامتحانات.

في ذات السياق، أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيعلن كافة التفاصيل الخاصة المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة الالكترونية المقرر عقدها في 4 يوليو.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أن أعمال الكنترولات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة تعمل على قدم وساق استعدادا للامتحانات.

وتستمر كنترولات الثانوية العامة الرئيسية الأربعة، في القاهرة وأسيوط والمنصورة والإسكندرية، في تلقي كشوف أسماء المعلمين المتقدمين للمشاركة في أعمال الملاحظة والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة بعد أن قاموا بملء استمارة عضوية 1 سري، علي مستوي مديريات التعليم بالمحافظات .