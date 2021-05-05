بالتزامن مع حرارة الصيف.. مشروبات يجب تواجدها على سفرة الإفطار

تتنوع سفرة فطار رمضان ما بين المشروبات والأطعمة والحلويات، وبالتزامن مع درجة الحرارة المرتفعة نجد أن المشروبات تحتل حيز كبير على السفرة، خاصة المشروبات المنعشة حيث تعطي ترطيب للجسم بأكمله.

ومع وصول درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، نوضح في هذه السطور بعض المشروبات المنعشة يمكن إضافتها لسفرة إفطار رمضان.

مشروب البطيخ بالنعناع

المكونات :

4 أكواب من قطع البطيخ بدون البذر

8 ورقات نعناع طازج

سكر حسب الرغبة

ملعقتين عصير ليمون

طريقة العمل:

في الخلاط ضع الليمون والنعناع والسكر ونخلط جيدًا

نضيف البطيخ في الخلاط ثم نشغله مرة أخرى

نصب المشروب في أكواب ثم نقدمه مع النعناع الطازج

مشروب المانجو والتوت البري

المكونات :

كوبان من عصير المانجو

كوب من التوت البري

نصف كوب من صودا "سفن اب"

كوب من قطع المانجو

طريقة العمل :

نقطع المانجو مع كوب التوت البري ونخلطهم جيدًا.

في قوالب الثلج نصب خليط التوت البري وندخله في الفريزر

نخلط عصير المانجو مع الصودا

نصب عصير المانجو في الأكواب ومن ثم نضع في كل كوب مكعبات التوت البري ونزينها بأوراق النعناع.

مشروب الشاي المثلج بالتفاح

المكونات

8 أظرف شاي أحمر أو أخضر

4 أكواب عصير تفاح

سكر حسب الرغبة

شرائح تفاح

4 أكواب من الماء

طريقة العمل

نغلي كمية الماء في قدر ثم نضيف أظرف الشاي ونتركها منقوعة بعيدًا عن النار لمدة خمسة دقائق مع التقليب من وقت لآخر

نتخلص من أظرف الشاي ونتركها لتبرد ثم نضيف عصير التفاح مع شرائح التفاح على الشاي ونقلب ونتركها في الثلاجة حتى تبرد.

نصب الشاي بالتفاح في أكواب التقديم ونضع فيها مكعبات الثلج ونقدمها.

مشروب الكيوي بالصودا

المكونات

10 حبات كيوي

كوب إلا ربع سكر

3 ملاعق عصير ليمون

لتر من الصودا

كوب ماء

شرائح ليمون وكيوي للتزيين

طريقة العمل