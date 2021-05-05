محافظ بورسعيد يتفقد مركز التطعيم بلقاح كورونا في بنك الدم

استقبل 28 حالة في الساعات الأولى لافتتاحه

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، مركز بنك الدم والذي تم افتتاحه اليوم لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا المستجد، وحل أزمة تزاحم المواطنين أمام مركز التطعيم.

واطمئن محافظ بورسعيد، على سير العمل بسهولة داخل المركز وتقديم خدمة متميزة للمواطن، وكذلك عدم وجود تزاحم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين، وطالب العاملين بضرورة البعد عن الإجراءات المُقدمة وتسهيل حصول المواطن علي اللقاح، مؤكداً أن الدولة المصرية تسعي لتقديم أفضل خدمة للمواطن، تضمن توصيل اللقاح لكافة المواطنين.

وكان المحافظ قد وجه بفتح عدد من المراكز بالمحافظة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وذلك خلال جولته بمستشفى النصر للأطفال داخل وحدة تلقي اللقاح.

- متابعة إجراءات التطعيم ضد كورونا في مستشفى النصر التخصصي



وفي سياق متصل تفقد " الغضبان" مركز مستشفى النصر التخصصي لتقديم لقاح كورونا للمواطنين، وذلك لليوم الثاني علي التوالي، لمتابعة تسهيل الإجراءات وعدم وجود تزاحم بين المواطنين.

و أشاد المواطنون بالإجراءات التي فرضها المحافظ، والتي جعلت المواطن يستطيع الحصول علي اللقاح وانهاء الإجراءات في 10 دقائق، وذلك بعدما كان ينتظر المواطنون لأكثر من 10 ساعات.

وقدم "المحافظ" الشكر للأطقم الطبية والعاملين بالمراكز علي الجهد المبذول لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، مطالباً باستمرار الإجراءات الخفيفة والتسهيل على المواطنين.

- توجيه بفتح مراكز لتلقي لقاح كورونا

وكان محافظ بورسعيد، قد وجه بفتح عدد من المراكز بالمحافظة لتقديم لقاح فيروس كورونا للمواطنين، وذلك خلال جولته بمستشفى النصر للأطفال داخل وحدة تلقي اللقاح.

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد

اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد