سيدة ونجلتها يستوليان على 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.



وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.



وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما بالمخالفة لأحكام القـانون.



وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتان وبمواجهتهما أقرتا بإرتكابهما للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.