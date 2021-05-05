الأربعاء 05 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سيدة ونجلتها يستوليان على 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

ألقت مباحث الاموال العامة، القبض على سيدة ونجلتها بالإسكندرية لقيامهما بالاستيلاء على أكثر من 2,5 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها.

وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بمحافظة الإسكندرية و4 آخرين بقيام إحدى السيدات ونجلتها.. بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون.

وأسفرت تحريات فرع الإدارة بغرب الدلتا صحة الواقعة وأسفرت عن قيام كلٍ من (مالكة محل لتجارة الأجهزة الكهربائية ونجلتها- مقيمتان بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الملابس والأجهزة الكهربائية من خلال المحل الخاص بها الكائن بدائرة قسم شرطة المنتزه أول وتمكنتا من خلال ذلك الحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها (2,580,000) اثنان مليون وخمسمائة وثمانون ألف جنيه مصرى مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفتا عن السداد ورفضتا رد أصل المبلغ المالى المستولى عليهما بالمخالفة لأحكام القـانون.

وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبط المتهمتان وبمواجهتهما أقرتا بإرتكابهما للواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شرطة محافظة مصر الوطن الشركات اجتماع قانون الكهرباء المواطنين

الأكثر قراءة

موعد إجازة عيد الفطر 2021 للعاملين بالقطاع العام والخاص

برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

«صاروخ الصين التائه».. معهد مصري يكشف تفاصيل «كارثة تنتظر الأرض»

«الأرصاد» تحدد موعد ذروة «الموجة الحارة»

بعد ظهوره في «الاختيار 2».. من هو الإرهابي علاء السماحي؟

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: السيسى أول من طالب بتجديد الخطاب الدينى منذ 6 سنوات

جمال-أسعد

التليفزيون والسلام الاجتماعي

ماجد حبته

نابليون بلا رتوش

لواء.حمدى البطران

لواء حمدي البطران يكتب: «الاختيار» بين الدراما والتاريخ

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

أكثر من 6 آلاف وفاة بفيروس كورونا في إسرائيل حتى الآن

أزمة سياسية في إسرائيل منذ نحو عامين بسبب الانتخابات التشريعية

مهلة رئيس وزراء إسرائيل لتشكيل الحكومة تنتهي منتصف الليل