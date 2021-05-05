الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «تعليم مطروح» يتابع أعمال الصيانات الشاملة بالمدارس

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

ترأس عاطف سلامة ، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، الاجتماع الشهري للجنة اللامركزية، بحضور المهندس حسن سلامة، مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بمطروح، والدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، وسناء عبدالعال، مدير عام الشؤون المالية والادارية، وحامد رمضان، منسق عام اللامركزية وإيهاب أنور، مدير إدارة التخطيط ومسؤولي المشتريات والمخازن والجودة والتعليم المجتمعي.

  - تطوير دواوين الإدارات ومديرية التربية والتعليم 

وناقش وكيل تعليم مطروح الموقف النهائي لأعمال الصيانات الشاملة بالمدارس وموقف الطرح لمشروع إعادة تأهيل مدارس التعليم العام والفني (مبان غير سكنية - تجهيزات - الات ومعدات)، كما ناقش الموقف التنفيذي لمشروع تطوير دواوين الادارات ومديرية التربية والتعليم، مطالبا بمواصلة بذل كافة الجهود المخلصة من اجل تحقيق التطور المنشود بتعليم مطروح والعمل بروح الفريق في إطار مؤسسي محترم.
 

وكان "سلامة" قد عقد اجتماعا سابقا مع مديري الإدارات الداخلية والنوعية بديوان عام تعليم مطروح، بحضور الدكتور محمود قاسم، وكيل المديرية، ومنى ناصف، مدير عام الشؤون التنفيذية، وسناء عبدالعال، مدير عام الشؤون المالية والإدارية، ونبيل نجيب، مدير التعليم الفني بقاعة التنمية المهنية.

وناقش وكيل تعليم مطروح خلال الاجتماع الالتزام بتنفيذ كافة الخطوات الخاصة بالالتزام بالاجراءات الاحترازية لحماية أبنائنا الطلاب في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وكذلك استعراض سبل تطوير العمل داخل ديوان المديرية بين الأقسام ومديري الإدارات وذلك لرفع كفاءة أداء المنظومة وفق القواعد والقوانين المنظمة للعمل

كما ناقش أهم المشكلات التي تعاني منها الإدارات النوعية وسبل التغلب عليها مع تكليفه للمسئولين بمواجهة المشكلات اليومية بحلها في إطار من السرعة والدقة في سبيل تقديم منظومة خدمية متميزة للمواطنين وأولياء الأمور .

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