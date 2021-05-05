«رجال الأعمال»: توجه حكومي إيجابي لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا

استعداداً لاجتماعات اللجنة العليا في القاهرة قريبا

عقد الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعاً موسعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة المهندس جمال العجيزي، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس، لبحث عدد من الملفات والتوصيات الهامة لدفع وتعزيز التعاون الاقتصادي وفي المجالات العلمية والتقنية بين البلدين بجانب إصدار توصيات ومقترحات لسبل زيادة الصادرات واستعدادات المجلس لاجتماعات الدورة الثامنة للجنة المصرية الأوكرانية بالقاهرة خلال النصف الأول من عام 2021.



شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، المهندس مجد الدين المنزلاوي، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، المهندس علاء دياب، رئيس لجنة الزراعة بالجمعية، والمهندس عماد البرنس، عضو الجمعية، والمهندس حسام الجمل عضو لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، والوزير المفوض التجاري سابقا علي عز الدين.



وقال المهندس جمال العجيزي، عضو الجمعية ورئيس الجانب المصري بالمجلس المشترك، إن هناك توجه إيجابي للدولة المصرية لتعزيز التعاون المشترك مع أوكرانيا، حيث أن أوكرانيا تعتبر من الشركاء التجاريين وللتعامل مع مصر في مجالات عدة ومنها السياحة والتوريدات العسكرية والحديد و زيت عباد الشمس وغيرها من السلع الاستراتيجية الهامة مثل القمح.



وأضاف العجيزي أنه سيتم عقد لقاءات وجلسات عمل لمجلس الأعمال المصري الأوكراني بشقيه على هامش اللجنة العليا المشتركة بالقاهرة، بهدف الاتفاق على خارطة طريق لدفع التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين في المرحلة المقبلة.



وأوضح أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبحث العلمي من أهم القطاعات التي يولي المجلس اهتماماً كبيراً لعرضها على الجانب المصري بجانب التعاون الاقتصادي وتشجيع نمو الصادرات الوطنية.



وأكد أنه من المخطط توقيع بروتوكول للتعاون مع الأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا وبحث الاستفادة القصوى من الخبرات الأوكرانية في تحديث الصناعة المصرية، مشيراً إلى أن البحث العلمي والتعاون بين الجامعات أصبح الآن المصدر الأول للتنمية الاقتصادية في العالم.



وأفاد العجيزي، أن حجم التجارة مع أوكرانيا قد وصل إلى مليار و63 مليون دولار بنهاية عام 2020، كما أن عدد السياح الوافدين لمصر من أوكرانيا خلال عام 2020 قد بلغ 727 سائحا.



وشدد أعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأوكراني، بضرورة القيام ببعثات ترويجية متبادلة وتنظيم زيارات لرجال الأعمال المصريين ونظرائهم من دولة أوكرانيا والعمل على عقد لقاءات و تعريفهم بمزايا وحوافز الاستثمار وحثهم على الدخول في شراكات جديدة في مختلف القطاعات.