غلق 7 مقاهي وورشتين صناعيتين في حملات بقرى دمياط

تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء والإجراءات الاحترازية

نفذت الوحدات المحلية بدمياط و فارسكور و كفر سعد و كفر البطيخ و مدن رأس البر وعزبة البرج و الروضة، حملات مكثفة، أسفرت عن تحرير 89 محضرا لعدم ارتداء الكمامة و غلق وتشميع 2 مقهى بدمياط و مقهى آخر ورشتين بشرباص وفارسكور، و 3 مقاهي بكفر البطيخ وذلك لتقديم الشيشة ، وعدم الالتزام بمواعيد الغلق.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، التواجد الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية و الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستكمالا للجهود التي تقوم بها الوحدات المحلية للتفتيش على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية، للتأكد من تطبيق تلك الإجراءات والتعامل الحاسم مع أى مخالفات.

- حملات في 9 مراكز ومدن



وتم تنفيذ حملات موسعة بنطاق مدن ومراكز دمياط ، وفارسكور، والزرقا، وكفر البطيخ، وكفر سعد، و مدن رأس البر، وعزبة البرج، والروضة، أسفرت عن تحرير 127 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها، بالإضافة إلى غلق وتشميع 3 مقاهى بدمياط، وآخر بمدينة كفر البطيخ و2 مقهى بالروضة وورشة بالزرقا، وورشتين آخرتين بالحوراني بمركز فارسكور وذلك لمخالفة مواعيد الغلق.

كما تم تنفيذ حملات تفتيشية على المطاعم والكافيتريات والمقاهي والمنشآت التجارية بنطاق دمياط وكفر البطيخ و كفر سعد وفارسكور والروضة وعزبة البرج، أسفرت عن تحرير 91 محضرا لعدم ارتداء الكمامة الواقية و تحصيل غرامة فورية قدرها 50 جنيها.

- تشميع مقاهي ومحلات في كفر البطيخ

كما أسفرت تلك الحملات أيضاً عن غلق وتشميع 4 مقاهى ومحلين بكفر البطيخ، و 4 ورش بدمياط وورشتين آخرتين بفارسكور، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق.

و أسفرت تلك الحملات أيضاً عن غلق وتشميع 4 مقاهي، وعدد 2 محل بكفر البطيخ و 4 ورش بدمياط، وورشتين آخرتين بفارسكور، لعدم الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية ومواعيد الغلق.