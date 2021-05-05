خالط مصابين بكورونا.. وزير خارجية الهند يشارك «افتراضيا» في «مجموعة السبع»

أعلن وزير الخارجية الهندي سوبراهمانيام جيشنكار، المشارك في اجتماعات قمة مجموعة السبع الأربعاء، أنه سيشارك في المحادثات عبر الإنترنت بعدما خالط مصابين محتملين بكوفيد-19.



وقال على تويتر "أُبلغت مساء الأمس بتعرّضي لحالات إصابة بكوفيد، من باب الحذر الشديد ومن باب مراعاة الآخرين، قررت عقد لقاءاتي افتراضيا، سيكون الحال كذلك في اجتماعات مجموعة السبع اليوم أيضا".

إصابات كورونا حول العالم



أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم يقترب من 154.4 مليونا حتى صباح اليوم الأربعاء، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 1.19 مليار جرعة.

وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، أن إجمالي الإصابات تجاوز 154 مليونا و 367 ألف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين يقترب من 91 مليونا، فيما ارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و 228 ألف حالة.

لقاحات كورونا حول العالم



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء أنه جرى إعطاء نحو مليار و 194 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الهند والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والبرازيل وتركيا وإندونيسيا وروسيا.

ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.