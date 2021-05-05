توريد 19669 طن قمح محلي للشون والصوامع حتى الآن بأسيوط

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح المحلية لموسم 2021 ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق بين التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.



حيث تم حتى الآن توريد ما يقرب من 19 ألفا و669 طنا للشون والصوامع الموزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة.



وأكد محافظ أسيوط ضرورة تسهيل عملية التوريد لتخفيف العبء عن المزارعين ومنع التكدس مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، مشددًا على ضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة وكذا مراقبة حالة التخزين في الشون والصوامع للتأكد من حسن تخزين المحصول واتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان سلامة المحصول والتزام الموردين بتعليمات وضوابط توريد محصول القمح الصادرة من وزارة التموين وقيام لجان الفرز والاستلام بأداء واجبها على الوجه الأكمل.



وأشار المحافظ إلى أن غرفتي الأزمات وعمليات المحافظة تتابعان عمليات التوريد يوميًا لتذليل أية عقبات كما تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع مديريتي التموين والزراعة لإزالة كافة المعوقات لتسهيل عملية توريد محصول القمح مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية داخل أماكن توريد القمح بالشون والصوامع المختلفة لمواجهة فيروس كورونا.



من جانبه أوضح محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط، إلى متابعة أعمال التوريد يوميًا التي تتم داخل 28 شونة وصومعة ومركز تجميع وهنجر بمختلف القرى والمراكز لاستقبال الأقماح من المزارعين طبقاً لأسعار التوريد ووفقاً لدرجة النظافة المحددة لجميع الأصناف المنتجة محلياً ويتم التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد، لافتا إلى أن سعر توريد القمح المحلي هذا العام زاد عن الأعوام السابقة حيث بلغ سعر توريد القمح ما يتراوح بين 705 و 725 جنيه للأردب الواحد وفقاً لدرجة النقاوة.



وأشار إلى أن هناك لجانًا من المديرية متواجدة فى الصوامع والشون والهناجر لفحص القمح الوارد وتحديد درجة النظافة والشوائب والاستلام على أن يتم صرف مستحقات المزارعين أولًا بأول.

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين للاطمئنان على انتظام توريد القمح (3)

محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة التموين للاطمئنان على انتظام توريد القمح (2)