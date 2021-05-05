مصر وروسيا توقعان «إعلان النوايا» لتدشين عام التبادل الإنساني

وقع السفير إيهاب نصر، سفير مصر في روسيا الاتحادية، وأولجا ياريلوفا، نائبة وزيرة الثقافة الروسية، أمس الثلاثاء، على إعلان النوايا لتدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي (2021- 2022)، نيابةً عن حكومتي جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية.

وألقي السفير المصري في روسيا، خلال حفل التوقيع، كلمة أكد خلالها على أن عام التبادل الإنساني بين مصر وروسيا يُعد حدثاً شاملاً وفريداً في تاريخ الدولتين، حيث سيتم تنظيم عدداً ضخماً من الفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والشبابية والطلابية والتعليمية بالتبادل بين البلدين، يُقارب عددها المائتي فعالية، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية على موقع الفيس بوك.

وذكر أن التوافق على تدشين عام التبادل الإنساني المصري الروسي كان قد جرى خلال قمة رئيسا البلدين في سوتشي في أكتوبر 2018، على أن يتم إقامته خلال عام 2020، غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا حالت دون عقده العام الماضي.

وأكد السفير المصري في موسكو أن البلدين أعدا خطة عمل مفصلة وجاهزة لكافة الفعاليات التي ستُجري خلال العام، موضحاً أن عدد تلك الفعاليات ونوعيتها وانتشارها على امتداد إقليمي البلدين يُعد أمراً غير مسبوقاً في تاريخ الدولتين.

وتشمل الفعاليات أنشطة في مجالات الثقافة والفنون والآداب والتعليم والتعليم العالى والسياحة والآثار والشباب والرياضة والإعلام، فضلاً عن الفعاليات البرلمانية لتغطى كافة أوجه التواصل والتعاون الإنساني بين البلدين.

كما نوه السفير إيهاب نصر، بأن تدشين هذا العام يُمثل مؤشرًا جديدًا وإضافيًا على استمرار تنامي العلاقات المصرية الروسية على نحو استثنائي على مدار السنوات القليلة الماضية.

على جانب آخر، أشاد السفير الروسي بالقاهرة جيورجي بوريسينكو، بجهود الحكومة واستعدادتها لاستقبال السياح الروس إلى البلاد بدءا من أوائل يونيو المقبل.

وأثنى السفير الروسي خلال زيارته الغردقة ولقائه بعمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على الإجراءات الأمنية والصحية التي يتم اتخاذها استعدادا لعودة الرحلات السياحية الروسية العارضة إلى مطار الغردقة، إلى جانب رحلات شركة إيروفلوت المجدولة.

وكان السفير الروسي وصل إلى مدينة الغردقة الأحد الماضي، حيث كان في استقباله مسؤولي القنصلية الروسية بالغردقة وعدد من القيادات الأمنية، ثم عقد لقاء مع عدد من الجالية الروسية المقيمة بمدينة الغردقة، ثم التقى محافظ البحر الأحمر بديوان عام المحافظة؛ لمناقشة استعدادات البلدين لاستئناف السياحة الروسية.