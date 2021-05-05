رفع تعليق سفر 3 فئات خارج السعودية ابتداءا من 17 مايو

تلقى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة المصرية بالرياض بالمملكة العربية السعودية، في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دول العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه وزير القوى العاملة من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلي المملكة قررت رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة اعتبارا من 17 مايو الجاري، وحددت 3 فئات مسموح لها بالسفر وهي المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كورونا (كوفيد-19) كاملتين، والذين تلقوا جرعة واحدة شريطة أن يكون قد مر 14 يوما علي تطعيمهم بالجرعة الأولي بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

كما تشمل الفئات المتعافين من كورونا شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة، ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة 7 أيام، والفحص بتقنية PCR في نهاية مدة الحجر باستثناء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 8 أعوام.

وألزمت المملكة العربية السعودية بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وتطهير الأيدي بشكل مستمر، ومراعاة المسافرين للإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع.

وكان مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، قد نجح في تسوية مشكلة 5 عمال مصريين، وبلغت إجمالي مستحقاتهم 82 ألفاً و680 ريالا سعودياً أى ما يوازي 345 ألفاً و680 جنيها مصريا تقريبا.

وبتوجيه من الملحق العمالى وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالى بجدة، قام الملحق العمالى عبد الحليم محمود بالتفاوض وديا مع إحدي شركات التجارة والمقاولات بمكة المكرمة للحصول على مستحقات المواطن المصري "شريف.ع.ا.ا" ويعمل (مليس) البالغة 27 ألف ريال سعودي منها 20 ألفاً مكافأة نهاية الخدمة والباقي بدل إجازات.

ونجح الملحق العمالى عبد الحليم محمود، في مساعدة المواطن "محمد.إ.م" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة من شركة للمقاولات وبلغت 23 ألف ريال، فضلا عن مساعدة طبيبة الأسنان "نجوى.ع.ا.ا" في التسوية الودية مع مجمع طبي بالحصول علي راتب شهرين بقيمة 13 ألف ريال .

كما استطاع المكتب مساعدة المواطن"مصطفى.م.ع.أ" (كهربائي) في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها 10 آلاف ريال من شركة قلعة الأعمال وحصل المكتب علي مستحقات المواطن"أسامة.أ.ع.أ" (كهربائي)على مكافأة نهاية الخدمة وقيمتها ٩٦٨٠ ريال من شركة بن لادن بتأشيرة خروج نهائي عن طريق مكتب عمل جده.