أكد على موقف مصر الثابت.. سفير مصر باليمن يلتقي رئيس مجلس الشورى اليمني

التقى السفير أحمد فاروق، سفير مصر غير المقيم لدى اليمن، رئيس مجلس الشورى اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، حيث بحثا علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، وكذلك الجهود الجارية الساعية إلى التوصل لوقف لإطلاق النار وإلى تسوية سياسية شاملة للأزمة في اليمن.

وأكد فاروق، خلال اللقاء، على موقف مصر الثابت من دعم اليمن في مختلف المجالات، وكذلك مساندتها للجهود الرامية لتسوية الأزمة اليمنية على نحو يُنهي معاناة الشعب اليمني ويعيد الأمن والاستقرار لربوع اليمن، وفقا لما نقلته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية عبر حسابها على فيسبوك.

من جهته، ثمّن رئيس مجلس الشورى اليمني المواقف المصرية الداعمة لبلاده، موجهًا الشكر لمصر على التسهيلات التي تقدمها للشعب اليمني.

وفي سياق ذي صلة، أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عبر سلسلة من التغريدات على حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، أن الحوثيين ينهبون الخزينة والاحتياطي النقدي ويصادرون مدخرات اليمنيين، وأضاف أن الحوثيين يستخدمون الأموال المنهوبة للإضرار بأمن اليمن.

كما كشف أن زعيم الميليشيا المدعومة من إيران، وجه بصرف مئات الملايين من الريالات حصريا لأتباعه من محافظة صعدة، وذلك في وقت يعاني فيه الملايين من المواطنين في صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرته من الفقر والجوع، وتابع الارياني: لميليشيا تتسبب في أكبر مأساة إنسانية في العالم كما وصفته تقارير الأمم المتحدة.

وأضاف: "ميليشيا الحوثي نهبت الخزينة العامة والاحتياطي النقدي والإيرادات من الجمارك والضرائب في مناطق سيطرتها، كما أوقفت مرتبات الموظفين وخنقت القطاع الخاص، وصادرت مدخرات المواطنين عبر فرض الرسوم والجبايات غير القانونية، دون أي اعتبار لتردي الوضع الاقتصادي والمعاناة الإنسانية".

كما كشف أن الميليشيا وجهت المليارات التي نهبتها من خزينة الدولة والإيرادات وقوت ومدخرات المواطنين لصالح ما تسميه "المجهود الحربي".