الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الإحصاء» يكرم الأم المثالية.. والموظف المثالي من ذوي الهمم لأول مرة

تكريم الام المثاليه
تكريم الام المثاليه

كرم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عددا من موظفيه من أصحاب الهمم، في يوم التدريب الشهري أمس الثلاثاء، في إطار اهتمام الدولة بقضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وزيادة الوعي بأهمية إدماجهم في الحياة الاقتصادية والثقافية والبيئية والسياسية، لخلق مجتمع شمولي دامج، وكذا السعي الدائم لتمكينهم لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، حيث إن هذا التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030. 
 

وشهد التكريم توزيع شهادات تقدير لموظفي جهاز التعبئة والإحصاء من أصحاب الهمم، تكريمًا لعطائهم المستمر، وتشجيعًا للاستمرار في هذا العطاء وهم:  
- أشرف سيد حنفي - قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.
- أمل محمد إبراهيم درويش - رئاسة الجهاز.
- جمال سيد محمد - قطاع تكنولوجيا المعلومات.
- أيمن عبدالله أحمد - قطاع الفروع الإقليمية.
- عبد السلام حماد أحمد - قطاع الأمانة العامة.
- سعيد كمال محمد - قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات. 
 

جدير بالذكر أنه قد تم في نفس اليوم تكريم عددا من الأمهات المثاليات لعطائهن الفياض، حيث إن كل أم لها قصة كفاح ونـجاح مع أسرتها وأبنائها، وكل منهن واجهن مصاعب الحياة لتصل بأبنائها إلى التفوق والتميز العلمي والخلقي، فالأم دائما نبراس الأمل ومصدر الحنان والدعم داخل كل بيت، وهي الأساس للحياة الأسرية المترابطة، وهن:-
1- أماني محمود - رئاسة الجهاز.
2- مديحة إسماعيل - قطاع الأمانة العامة.
3- رضا يونس - قطاع الإحصاءات الاقتصادية والتعبوية.
4- نهله أبوزيد - قطاع الفروع الإقليمية.
5- سامية عبدالجواد - قطاع تكنولوجيا المعلومات.
6- ناهد كامل - قطاع الإحصاءات السكانية والتعدادات.

الاحصاء خيرت بركات تكريم موظف الاشخاص ذوي الهمم

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