طلب إحاطة بالبرلمان بشأن سوء الاتصالات بعدد من مناطق الجيزة

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن سوء خدمة الاتصالات بمناطق حدائق الأهرام، الطوابق / فيصل، المريوطية، كفر الجبل، كفر المنفي، المجزر الآلي، والشوربجي.

وقال النائب في طلب الإحاطة الموجه لرئيس مجلس النواب: اشتكى أغلب أهالي هذه المناطق من سوء خدمات الاتصالات والإنترنت، وهو ما يتسبب في تعطيل مصالحهم، لاسيما وأن عدد كبير من الخدمات الحكومية وغيرها تتم "أون لاين".

وأشار هشام حسين، إلى أنه في ظل توجه الدولة نحو التحول الرقمي، أصبح لزاما توفير كافة الوسائل التي تساهم في استغلال التكنولوجيا أفضل استغلال لتسهيل حياة المواطنين.

وأكد أن سوء خدمة الاتصالات والإنترنت له تأثيرات سلبية كذلك على العملية التعليمية في ظل المنظومة الجديدة والاعتماد بشكل أساسي التعليم عن بُعد، لاسيما في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية لدراسة الأزمة ووضع الحلول اللازمة لها، وخصوصا توفير محطات تقوية للشبكات المختلفة من أجل تقديم خدمة أفضل لصالح الأهالي.

وكان قرر الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات برئاسة المهندس حسام الجمل تعديل لائحة الجزاءات الخاصة بجودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين الأربعة للهاتف، ومضاعفة الغرامات المطبقة، وتم إخطار المشغلين على البدء فى تنفيذ لائحة الجزاءات الجديدة بدءا من النصف الثانى من عام 2021.

وتلقى المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات ـ التابع لجهاز تنظيم الاتصالات − أكثر من 50 ألف شكوى ضد شركات المحمول خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك ضمن تقريره لنتائج قياسات الربع الأول لعام 2021 وذلك خلال الفترة من يناير إلى مارس 2021، وجاء فى تقرير المركز القومى لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز لنتائج قياسات الربع الأول لعام ٢٠٢١ (الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢١).

قال التقرير إنه تم إجراء اختبارات قياسات جودة خدمات الهاتف المحمول لعدد ٨١ منطقة (مدينة وحى)، مع زيادة القدرات الفنية لإجراء القياسات الميدانية للوصول إلى المستوى الإدارى الثالث فى الطرق والمدن والأحياء، وذلك باستخدام سيارات القياس لمسافات تصل إلى أكثر من ١٠٠ ألف كم على مدار الثلاثة أشهر.

ورصد التقرير تحسن جودة الخدمة فى 6 مناطق خلال الربع الأول 2021، نتيجة التنسيق المستمر مع المشغلين لحل مشاكل جودة الخدمة، بينما مازالت 44 منطقة تعانى من سوء جودة الخدمة، وجارٍ العمل مع المشغلين لتحسين جودة الخدمات المقدمة بها، من خلال تسريع آليات بناء الأبراج، وتجهيز الشبكات الحالية للعمل بالترددات الجديدة مما يساهم فى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين بهذه المناطق.