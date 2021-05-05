9695 محضرا لعدم ارتداء الكمامة وغلق 1179 مركزًا للدروس بالغربية

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة كإجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تم يوم الثلاثاء، تحرير عدد (٢٩٧) محضرا لمواطنين وعدد (١٩) محضرا لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع (٢٩١) محضر بإجمالي مبلغ ١٤٥٥٠ جنيها ولم يتم التصالح مع عدد (٢٥) محضر وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ، جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة ،حيث تم فض عدد (١٧) سوق ،عدد (٤) أفراح ومآتم وغلق وتشميع عدد (٩) مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس.

وأسفرت الحملات عن تحرير عدد (٩٠٧٣) محضرا للأفراد وعدد (٦٢٢) محضرا لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة إلى جانب فض عدد (١٦٩٤) سوق، عدد (٥٨٤) فرح ومأتم وتشميع وغلق (١١٧٩) مركز للدروس الخصوصية منذ يوم ٢٠٢١/١/١٦.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.

وناشد محافظ الغربية، أصحاب المحال والمقاهي والورش، بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والالتزام بمواعيد الغلق، وأولياء أمور الطلاب، بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والإبلاغ عن أي تجمعات أو مراكز للدروس الخصوصية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح المحافظ، أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات الحكومة والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ولمنع التجمعات، مؤكدًا أن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين واتخاذ الإجراءات.

وتابع محافظ الغربية، تطبيق قرارات الدولة التي وصفها بأنها تقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم إخلاء كورنيش طنطا من التجمعات، وفض أي تجمعات في مراكز ومدن المحافظة.

وقاد المحافظ حملة ليلية مكبرة علي أماكن التجمعات، تفقد خلالها كورنيش طنطا بامتداده من سكة المحلة حتى شارع ٣٠٦ وكوبري جيهان، والذي تم إخلاؤه تمامًا من التجمعات، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ أثناء أيام الأعياد والأجازات.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ كلًا من نائب المحافظ والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد بالإشراف على الحملات التفتيشية التي تتم بجميع المراكز والمدن والأحياء، مشددًا على تواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد محافظ الغربية على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.