ضبط عصابة خطف «شنط السيدات» في القاهرة

نجح رجال الأمن في ضبط تشكيل عصابى لسرقة متعلقات المواطنين بأسلوب الخطف في القاهرة، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الحريمة بشتى صورها وتكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة بدائرة القسم تمكنت من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية أو تراخيص" وسيرهما عكس الاتجاه، وعُثر بحوزتهما على (4 هواتف محمولة "مجهولى المصدر"- كمية من مخدر الأستروكس- مبلغ مالى- سلاح أبيض "سنجة").. وبالكشف على الدراجة النارية تبين أنها مُبلغ بسرقتها.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهما وأن الهواتف المضبوطة من متحصلات وقائع سرقة، وأقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما غير المشروعة والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى، وأن الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات واقعة سرقة بأسلوب "توصيل الأسلاك" بقصد استخدامها فى ارتكاب وقائع السرقة وترويج المواد المخدرة على عملائهم.

وبتكثيف الجهود تم التوصل لأحد مالكى الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهما، باستدعائها ومالك الدراجة تعرفا على المضبوطات.. واتهماهما بالسرقة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عدد من الاختصاصات الخاصة بمكافحة الجريمة بشتى صورها، وأبرزها: وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً)، وتحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية في مواجهتهم .

وأيضا وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، والإشراف الفني علي أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها في الأحوال التي تتطلب ذلك، وفحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين في القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم علي القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .

وأيضا توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية، وترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولي تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع ، وحصر ومتابعة الخصومات الثأرية علي مستوي الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً , حفاظاً علي حق الإنسان في الحياة , فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها في إشعال تلك الخصومات، بالإضافة الي مراقبة تنفيذ القانون الذي ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات، وجمع المعلومات وإجراء التحريات علي الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف .