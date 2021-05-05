الأربعاء 05 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب 11 ألف قطعة موفرة للمياه بمساجد وكنائس أسيوط

تركيب موفرات مياه
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد

قال المهندس محمد صلاح عبد الغفار، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادى الجديد، أن الشركة نجحت فى تركيب 11318 قطعة موفرة بالمساجد والكنائس الأهلية ضمن المراحل الثلاثة الأولى تنفيذا لفعاليات بروتوكول التعاون المبرم بين الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ووزارة التنمية المحلية.


وأوضح أنه جارى البدء فى تركيب 5500 قطعة موفرة كمرحلة رابعة تستكمل فيها الشركة تركيب القطع الموفرة بالكنائس والمساجد الأهلية.


وأشار أن تركيب القطع الموفرة يأتى ضمن خطة الشركة، لترشيد الاستهلاك وتوفير المياه حيث توفر القطع الموفرة نحو 50% من كمية المياه المستخدمة، عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه  المتدفقة  وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه  والذى ينعكس أيضا على قيمة فاتورة الاستهلاك.


وأضاف أن الشركة أطلقت حملة "بيع القطع الموفرة " بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه،  من خلال توفيرها بجميع مراكز خدمة العملاء بالشركة فى أسيوط، وسيارة خدمة العملاء والتوعية المتنقلة.

وذكر أن الشركة تفعل جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة  أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس آب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني.

في نفس الوقت أشاد المهندس محمد صلاح، إلى الإجراءات الاحترازية التي تتخذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد لمواجهة فيروس كورونا، مؤكدا أنه يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية بكل قوة وحزم للحد من انتشار المرض والحفاظ على صحة وسلامة العاملين كما أنه يتم تعقيم وتطهير مقرات الشركة بشكل دوري.

تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
تركيب موفرات مياه بالكنائس والمساجد
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