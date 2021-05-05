برلماني يحذر من «أخطر 4 بؤر كورونا» في القاهرة

حذر النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب وعضو لجنة النقل والمواصلات عن حزب حماة وطن، من تحول مناطق العتبة والموسكى والأزهر والوكالة ببولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة إلى بؤر خطيرة لانتشار فيروس كورونا، نظرا للتكدس الجماهيرى الكثيف داخل هذه المناطق خاصة خلال هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر المبارك والإقبال الكبير من المواطنين داخل هذه المناطق لشراء احتياجات العيد من الملابس دون الالتزام بأدنى التدابير الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.

وقال قورة، في بيان، إن هناك زحاماً كبيراً من المواطنين داخل هذه المناطق وظهر المواطنون دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية رغم التحذيرات الشديدة من انتشار الفيروس، مطالباً بتكثيف الرقابة من الأجهزة التنفيذية لتطبيق التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا على جميع المتواجدين داخل مناطق العتبة والموسكى والأزهر والوكالة سواء على المواطنين والتجار من البائعين داخل المحلات التجارية وعلى الأرصفة بالشوارع.

وناشد النائب جميع المواطنين فى كل مكان على مستوى الجمهورية بالالتزام التام بجميع التعليمات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد الارتفاع الكبير فى الإصابة بفيروس كورونا بمختلف المحافظات بصفة عامة وفي محافظات الصعيد بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص بمحافظة سوهاج.

وقال قورة، إنه على سبيل المثال فى دائرته مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، هناك ازدحام جماهير كبير بالأسواق وأمام ماكينات صرف المرتبات والمعاشات وداخل مكاتب البريد، مؤكداً على ضرورة تطبيق جميع التدابير الاحترازية لأن التجمعات الكبيرة للمواطنين تنذر بعواقب كارثية ووخيمة لانها تربة خصبة لانتشار فيروس كورونا.