«إفريقية النواب» تثمن مفاوضات استئناف الطيران بين مصر وليبيا

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ثمنت لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، تصريحات المدير العام لشركة الخطوط الجوية الإفريقية خليل المجعي، التى أكد فيها أن وفدا من السلطات المصرية سيقوم بزيارة تدقيق للمطارات الليبية خلال الأيام القادمة يعقبها استئناف الرحلات بواقع 35 رحلة أسبوعيا من مطارات معيتيقة ومصراتة وبنينا إلى مطار القاهرة.

ورحب الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، فى بيان له اصدره اليوم، بهذه الخطوة الايجابية والمهمة والتى تأتى بعد الزيارة الناحجة التى قام بها مؤخراً الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رأس وفد وزارى ضم 11 وزيرا مصرياً الى العاصمة الليبية طرابلس وتم خلالها توقيع 11 اتفاقية بين مصر وليبيا فى مختلف المجالات، مؤكداً أهمية استئناف رحلات الطيران بين مصر وليبيا.

وأعرب الدكتور شريف الجبلي، عن ثقته فى أن المرحلة القادمة ستشهد المزيد من التعاون المشترك والتنسيق المصرى - الليبيى فى مختلف المجالات السياسية والاستثمارية والتبادل التجارى وعودة العمالة المصرية إلى ليبيا ومشاركة الشركات المصرية فى إعادة الإعمار داخل ليبيا .

وكان المجعي، بحسب المكتب الإعلامي لمطار معيتيقة، قد أعلن أنه زار مصر رفقة وفد مشكل من قبل وزير المواصلات ضم رئيس مصلحة الطيران المدني الليبي ومدير عام شركة الخطوط الجوية الليبية.

وأوضح أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع رئيس مصلحة الطيران المدني المصري بحضور مدراء عامين بالمصلحة لأجل وضع الترتيبات الخاصة بعودة تسير الرحلات الجوية من المطارات الليبية إلى مطار القاهرة الدولي والتعاون في مجالات الأمن والسلامة والنقـل والملاحة الجوية والتدريب وتأهيل الكوادر الليبية العاملة بقطاع الطيران.