الأربعاء 05 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عامل يتاجر في أدوية مجهولة المصدر بالقاهرة

حملات أمنية
حملات أمنية

تمكن ضباط أمن القاهرة في ضبط شخص لقيامه بالترويج لأدوية مجهولة المصدر ومحظور تداولها عبر مواقع التواصل الإجتماعى، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم ترويج الأدوية والعقاقير الطبية غير المرخصة عبر شبكة الإنترنت.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة بموقع التـواصل الاجتماعى "فيـس بـوك" والترويج لبيع أدوية مجهولة المصدر وأخرى خاصة بوزارة الصحة والمحظور تداولها خارج المستشفيات عبر  تلك الصفحة بقصد تحقيق أرباح غير  مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم ضبطه وتبين أنه (عامل مخازن بشركة أدوية، مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو ).. وبحوزته (عدد 800 شريط دوائى لعقاقير مختلفة "خاصة بهيئة التأمين الصحى- محظور بيعها، 236 عبوة عقاقير مختلفة جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير).

بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه وعرضها للبيع عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك " لتحقيق أرباح غير مشروعة.. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مواقع التواصل ضباط بيان هيئة القليوبية الوطن وزارة الصحة الداخلية

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