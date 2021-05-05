ضبط 52 قضية في حملة تموينية بسوهاج

منها 11 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

وجهت إدارة مباحث التموين بمحافظة سوهاج، بإشراف اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، حملة تموينية مكبرة على الأسواق، اليوم الأربعاء، لتحقيق أقصى درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية، وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء على عموم المواطنين ومحدودي الدخل، وقد أسفرت الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية .

و تم ضبط صاحب مخبز بلدي، مقيم دائرة مركز المراغة، لتجميعه كمية من الدقيق البلدي المدعم من حصة المخبز لبيعها في السوق السوداء بقصد الاستيلاء على الدعم وتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، وتم ضبط "500" كيلو جرام دقيق بلدي مدعم، و ضبط "18" علبة سجائر مجهولة المصدر دون فواتير قبل بيعها للمواطنين.

- ضبط 11 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط 7 قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات، و4 قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن، و5 قضايا توقف عن إنتاج الخبز أثناء مواعيد العمل، و4 قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنين، و6 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و4 قضايا عدم انتظام سجل حركة الدقيق بالمخبز، و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة دون غطاء شاش، و5 قضايا عدم نظافة أواني العجين بالمخبز، و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز، و4 قضايا غلق محل التموين أثناء مواعيد العمل.



- ضبط مصنع حلويات غير مرخص



كما تم ضبط مصنع دون ترخيص لصناعة الحلويات وضبط عدد 1600 قطعة جلاش وكنافة و30 صاج فارغ مستخدم في التصنيع و2 مضرب جاتوه وعدد 1 فرن تعمل بالغاز الطبيعي، و تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجاري الاستمرار فـي القيام بحملات مماثلة.