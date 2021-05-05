الأربعاء 05 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

طالب يهتك عرض طفلة معاقة بالمرج

تعدي
تعدي

تباشر نيابة المرج الجزئية، اليوم الأربعاء، التحقيق في واقعة اتهام طالب إعدادي بالتعدي جنسيًا على طفلة لا يتجاوز عمرها الخمسة أعوام، بمنطقة المرج، وأمرت عرض الطفلة على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وإعداد تقرير عن الواقعة، وإثبات التعدي عليها من عدمه.

وتبين من تحقيقات النيابة أن الطفلة وصلت إلى مستشفى الدمرداش مصابة بحالة إعياء بعد الاعتداء الجنسي عليها، وبعدها أبلغ المستشفى قسم شرطة المرج بالواقعة.

وقال والد الطفلة إنه فوجئ بتعرض ابنته للإعياء، وعرف أن نجل شقيقته الطفل «محمد سعد،» 13 عاما، طالب بالصف الأول الإعدادي، هو من تعدى عليها جنسياً أثناء تواجدها لدى شقيقته محدثا إصابتها لأنها هي من تقوم على رعايتها نظرا لإصابتها بضمور في المخ.

وأضاف أن نجلته تعيش عند شقيقته التي ترعاها بسبب إصابتها بضمور في المخ وأثناء نومها شاهدتها تنزف وبالكشف عليها تبين أنها تعاني من تهتك وأن نجلها هو من فعل ذلك لأنهم يناموا في سرير واحد.

وبعرض الطفل على مستشفى الزهراء الجامعي عيادة الطب النفسي مركز الدكتورة خديجة، تبين أن المتهم من المترددين لمتابعة حالاته الصحية ورفضوا استلامه وقدموا تقريرا طبيا بشأنه والمتضمن بتوقيع الكشف الطبي على المريض البالغ من العمر 13 عاما، وتبين أنه يعاني من تأخر عقلي.

تم تحرير المحضر الذي يحمل رقم 793 لسنة 2021 إداري الطفل، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الطفل التعدي جنسي ا طالب اعدادي مستشفى الدمرداش

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