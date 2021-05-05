مطالبات برلمانية بربط المستشفيات بشبكة واحدة

طالب النائب عبد الباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، بربط كافة الوحدات والمستشفيات على مستوى الجمهورية بشبكة واحدة، على أن تكون هناك قاعدة بيانات تتضمن عدد إصابات فيروس كورونا، والحالات التي يتم عزلها في المنازل وصرف بروتوكول العلاج لها، والحالات التي تستوجب حجز بالرعاية المركزة، والأماكن الشاغرة في هذه المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الهدف من قاعدة البيانات الحصول على الأرقام الحقيقة، وفى نفس الوقت إتاحة هذه المعلومات للمواطنين عبر الموقع الرسمي للوزارة، حتى يتسنى للجميع الوقوف على الحصول على المعلومة الدقيقة وقطع الطريق على المشككين ومروجي الشائعات، بالإضافة لسهولة توجه المواطنين للمستشفيات التي يوجد بها أماكن شاغرة بشكل مباشر.

وأضاف عضو البرلمان، أن جميع مؤسسات الدولة تتجه للميكنة، وهذه الخطوة من شأنها ربط جميع المستشفيات والوحدات الصحية بشبكة واحدة، وإتاحتها للمواطنين، وبهذا يكون متاح للمواطن كافة المعلومات المرتبطة بالخدمة الصحية، ومن ثم يسهل عليه التوجه مباشرة للمستشفى التي يوجد بها أماكن شاغرة للحصول على الخدمة الطبية اللازمة، ومن ثم يوفر الوقت والجهد على المواطن وعلى المؤسسة في نفس الوقت.

وناشد عضو مجلس النواب، المواطنين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، وعدم التهاون في ظل تزايد أعداد الإصابات بصورة لافتة للنظر، والبعد عن أماكن التجمعات وأن يتم الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تم الإعلان عنها من قبل الوزارة.

وفي وقت سابق من العام الجاري أكدت وزارة التخطيط أنها تعمل على ميكنة جميع المستشفيات الجامعية بحلول ديسمبر 2021 بتكلفة 2.7 مليار جنيه.

مؤكدة أن الدولة مهتمة خلال المرحلة الحالية بمشروعات التحول الرقمى فى كافة المجالات، فهى من ناحية تواكب التطور العالمى فى هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للمواطنين

وأكدت الوزارة على أهمية دعم مشروعات الجامعات الحكومية ومنها مشروع البنية التحتية المعلوماتية للجامعات والذى يهدف لميكنة ورقمنة الجامعات من حيث الاختبارات المميكنة، ورفع كفاءة البنية التحتية بالجامعات،.إلى جانب تحقيق تنمية فى المناطق العمرانية الجديدة التى يتم التوسع فى إنشاء جامعات جديدة بها.